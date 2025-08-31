女優の蒼井優（40）が31日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。大好物のかき氷について熱弁した。

この日、かき氷好きの30代女性リスナーから「会社帰りや休みの日には話題のかき氷屋さんをめぐり、自宅にもかき氷機を購入し、冷凍庫に常に手作りシロップを数種類をストックしています。秋になると、“え？こんな寒いのにかき氷？”って目で見られるし、友達にも“冬はやめときなよ”“お腹壊すよ”って言われますが、愛は季節を選ばないと思うんです」とメールが。

これに蒼井は「私のことかと思うぐらい全く同じです。最近はそこまでじゃないんですけど、同い年ぐらいの時は同じ状況でした。常に家にブロック氷、お店で使うような大きなかき氷機。手回しの」「分かります。冬も食べたいですよね」と共感した。

実は「本を2冊出してる。かき氷が好きすぎて。世の中には美味しいかき氷屋さんがいっぱいあって、1冊じゃ収まりきれなくて。自分で交渉して“取材させてください”って言って」と告白。

「当時は、日本の冷たいスイーツって言ったらアイスが主流だったんです。私はかき氷の美味しさを知ってほしくて。いろんな編集部の人に“かき氷の連載をやらせてください”って言って。“アイスだったらいいですよ”って言われて、“違いますから！”って言って、かき氷がどれだけ美味しいかを」伝えたと言い、「それで、かき氷の連載をやらせていただいて。それを書籍化させていただいたのが、その2冊です」と説明した。