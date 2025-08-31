座りっぱなしから来る不調に！１日５セット【腰痛・冷え・むくみを改善】簡単ストレッチ
デスクワークや長時間の座り姿勢で「腰が重い」「脚が冷える・むくむ」と感じる人は少なくありません。その原因の１つが、お尻にある「大臀筋」のこわばり。柔軟性が低下すると血流が悪くなり、腰痛や下半身の不調につながるのです。そこでおすすめなのが、大臀筋を伸ばす簡単ストレッチ。血流が促進され、冷え性やむくみ改善にも効果を期待できます。
「大臀筋」を伸ばす簡単ストレッチ
（１）仰向けになって、両ひざを立てる
（２）右足を左ひざの上に置き、フェイスタオルで左ひざを抱える
（３）タオルを使って左ひざを上半身に近づけていき、近づけるところまで近づけたらその場で10秒間キープして元の位置に戻る
これを“１日あたり５回を目安”に行い、反対側も同様に実践します。ひざを引き寄せながら、お尻がグッーと伸びていることを意識できればOK。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身を起こさないこと」がポイントです。上半身を起こしてしまうとお尻の筋肉が伸びなくなるので注意してくださいね。＜ストレッチ監修：酒井彩＞