ショートヘアの“長さ”問題。あなたに似合う【ショートヘアの最適解】は？
一口にショートヘアと言っても、長さ、ヘアカラー、スタイリングなどさまざまな要素の掛け合わせでのスタイル作りとなります。中でも特に悩みどころとなるのが“長さ”でしょう。そこで今回は、自分に似合う【ショートヘアの最適解】の見つけ方を紹介します。
?大人の魅力を全開に。好感度UP間違いなし【最旬ショートヘア】を作るキーワード
ハンサムショート
ハンサムショートは、「耳かけしなくてもいい」、「スッキリ感が欲しい」、「キュートよりもクールな雰囲気が好み」という方におすすめ。ただし、さり気なく女っぽさを残すのが鍵なので、シルエットにふんわり感を残すことがポイントになります。
くびれショート
くびれショートは、「耳かけできた方がいい」、「スッキリ感が欲しい」、「大人っぽくてきれいめな雰囲気が好み」という方におすすめ。なお、くびれを生かすためにも奥行き感が必要なので、程良く後頭部にボリューム感を出しつつ襟足をタイトに締めるなど、シルエットにメリハリ感を演出するのがおしゃれのポイントです。
丸みショート
丸みショートは、「短いという印象を出したくない」、「ほんのり可愛さを演出したい」という方におすすめ。なお、どうしても幼見えしやすいスタイルでもあるので、前髪を長めに残すことで甘さの中にほんのり大人な雰囲気をプラスして見た目のバランスを取るようにしましょう。
長めショート
長めショートは、「短いという印象を出したくない」、「まとまり感を出したい」、「ナチュラルな雰囲気を出したい」という方におすすめ。ショートヘアとボブのいいとこ取りが叶うのが魅力で、ナチュラルなのに大人っぽくキマります。
ぜひ似合うショートヘアを手に入れたいと考えているなら、ぜひ今回紹介したポイントを参考にしてみてくださいね。＜image出典：instagram（@hatori0307）＞