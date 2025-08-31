キンプリ永瀬廉、先輩へのプレッシャー告白「1番悩む」こと明かす
【モデルプレス＝2025/08/31】King ＆ Princeの永瀬廉が、8月30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30日18時30分〜8月31日20時54分）内の「上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてSP」に出演。先輩についての悩みを語った。
【写真】永瀬廉、不在・高橋海人のメンカラTシャツ着用する姿
同番組でチャリティーパートナーを務めているKing ＆ Prince。メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）は体調不良のため、直前で出演が見合わせとなり本編には出演していないが、同番組は収録にて放送された。
この日は「上田と女が吠える夜」のインターナショナル版として、世界各国からの女性たちが集結。さまざまなテーマについて文化の違いを語り合った。日本のお返し文化の煩わしさ、難しさについての話題で永瀬は「（高橋）海人みたいな近い存在だったら気にならないですけど、先輩とかだったら同じ位のものは返したいって思います」と、先輩から何かをもらった場合は「プレッシャーですね」と告白。とりわけ「先輩の誕プレが1番悩むと思います」とも口にした。
また、日本独特の「本音と建前」については「自分も言わないですね、本音」と頷いた永瀬。「はっきり言うタイプじゃないかも」と自身を分析した。
一方番組冒頭でお気に入りの国として「ゆっくりのんびり」なお国柄だというベトナムをあげ「自分も基本的にゆったり生きていくタイプ」と自身について語っていた高橋が、建前でなく本音を「わりというタイプかもしれない」と意外な一言を口に。ところが誘いなどをはっきり断れるか尋ねられると、一旦「言いますね」と口にした後で「今ちょっと嘘をついたかもしれない…」と煮えきらない回答を見せ、出演者一同から総ツッコミを受けていた。
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が吠える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆King ＆ Prince永瀬廉、プレッシャー告白
◆King ＆ Prince高橋海人、煮えきらない回答で総ツッコミ
◆「24時間テレビ48」テーマは「あなたのことを教えて」
