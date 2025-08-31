じっとしているのが苦手な私には「動くスツール」がハマる
じっとしているのが苦手です。
座っていても足をプラプラさせてしまうし、ちょっと働くと気分転換に部屋の中をウロウロしたくなります。
色々と試しているのですが、落ち着きのなさを改善するのって大変なんですよね。
そんなとき、Steelcaseのショールームで理想のスツールに出会っちゃったんです。あまりにも感動して、速攻で買いました。
バランスボールと椅子のいいとこ取り
ストレージ付きのベッドサイドテーブルに見える、こちらの物体。これは、「ブイ チェア」といって、底辺部がカーブしている椅子です。
バランスボールみたいにフラフラできるんです。
しかも、高さ調節可能。レバーをあげるだけで、約14cm調節できます。
普段は『Ergohuman PRO ottoman（エルゴヒューマン プロ オットマン）』を使っていますが、気分に合わせて「ブイ チェア」と使い分けています。
仕事や勉強のモチベーションが上がらないときも
仕事や勉強に対するモチベーションが上がらないときって、「とりあえず5分だけやってみる」って言いますよね。いったん取りかかれば継続できるから、って。
でも、その5分が難しいんです。
私の場合、ダラダラフラフラしながら座れる「ブイ チェア」を使うことで、仕事や勉強までの「5分」のハードルが下がりましたよ。
フットレストにもなる
出会ったその日に即ポチした理由のひとつに、椅子としてじゃなく、フットレストとしても使えるだろうと期待した、というのがあります。
ergohumanの椅子にもオットマンが付いていますが、もう少し高さが欲しかったんですよね。実際、フットレストとして使ってみると、高さが絶妙で気に入りました。
所持品を少なくしたいと思っている中で、仕事部屋に椅子を2台もおくなんてナンセンスだとは思いましたが、10時間くらい座っていることもあるので仕事用椅子にこだわるのは大切ですからね。
ターンストーン ブイ
70,584円
Amazonで見るPR