歌手の和田アキ子（75）が31日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。9月13日に開幕する陸上の世界選手権東京大会のスペシャルアンバサダーについて語った。

会場は国立競技場でおよそ200の国と地域から2000人以上の選手が参加。競技数は全49種目で、東京開催は34年ぶりとなる。

大会のスペシャルアンバサダーを務めるのは俳優の織田裕二だと明かされると、和田は「そりゃもう…。だって、織田くんしか頭に浮かばないよね」とコメントした。

織田は1997年アテネ大会から2022年オレゴン大会まで13大会連続でTBSのメインキャスターを務めた。TBSの世界陸上のアンバサダーを務めるのは女優の今田美桜で、中学時代には陸上部に所属していたと紹介された。

またTBSの応援サポーターには、9人組グローバルグループ「＆TEAM」のKが就任。小学5年から高校卒業まで陸上部で、高校時代には駅伝で南関東1位になったとも伝えられた。

和田は「なんかやっぱり陸上やってた人が携わる感覚あるね」と感心した。