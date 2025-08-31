視線が物語る秘密の関係。周囲にも丸わかりの「不倫カップル」の特徴
あれは去年の初夏、私がよく通う駅前のカフェでのこと。窓際の席で仕事をしていた私の目に飛び込んできたのは、妙にぎこちない雰囲気のカップル。
彼は40代半ば、ビシッとしたスーツ姿でスマホを何度も気にしながら。彼女は20代後半といったところで、当目にもボディラインがはっきり分かるニットワンピース姿。平日の昼下がり、なぜか２人とも周囲を警戒するような視線を絶えず送っていました。思わず私は彼らから目を離せなくなってしまったのです。
「気づき」は些細な仕草から始まった
彼らのテーブルは、店の奥の目立たない場所。でも、２人の間には妙な緊張感が漂っていました。男性が彼女の手に触れようとして、一瞬躊躇する仕草。そして何より印象的だったのが、彼らの「目」。言葉少なく会話しながらも、視線には隠しきれない熱が宿っていました。
この経験から学んだ「恋の機微」
その日以来、私は街で見かけるカップルを無意識に観察するようになりました。
先日も友人と買い物中、デパートで見かけた中年男性と若い女性。彼らは周囲に知り合いがいないか確認するように視線を配り、エスカレーターでは微妙に距離を取る。でも人気のない売り場では急に親密に。
友人は気づいていませんでしたが、私には一目で分かりました。かつての私のような気づかない人を尻目に、こうして街には「秘密の関係」が溢れているのかもしれません。
この経験から私が学んだのは、恋愛は時に複雑で、人の心は一筋縄ではいかないということ。判断するのは簡単ですが、その背景にはさまざまな事情があるのでしょう。私はただ、いつか自分がそんな関係に惹かれたときに、冷静な判断ができる女性でありたいと思うのです。だって結局、一番傷つくのは自分自身だから。
街で見かける「不自然なカップル」の姿は、大人の女性として知っておくべき恋の教科書なのかもしれませんね。＜text：みーこ＞
