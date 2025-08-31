毎日“10分筋トレ×タンパク質120g”だけで−６kg。40代女性が成功した【簡単ダイエット】
ダイエットといえば「糖質制限」や「ハードな運動」を思い浮かべる人も多いはず。でも、もっとシンプルで無理なく結果を出す人もいるのです。そこで今回は、毎日“10分筋トレ×タンパク質120g”を半年続けただけで、体脂肪率−8％・体重−6kgを叶えたHさん（40代・会社員）が実践した【簡単ダイエット】のポイントを紹介します。
１日10分だけ！ゆる筋トレで代謝アップ
Hさんが選んだのは、スクワットやプランク、ヒップリフトといった簡単な自重トレーニング。「10分だけなら“やらなきゃ”というプレッシャーがなくて続けやすかったです」と笑います。
筋肉は基礎代謝を大きく左右するため、下半身や体幹を鍛えるだけで消費エネルギーが増えやすくなります。実際にHさんも「階段の上り下りが前より楽になった」と体の変化を実感。短時間でも“毎日積み重ねること”が、体質改善につながりました。
タンパク質を１日120gで“食べながら”脂肪燃焼
同時に意識したのがタンパク質の強化。「以前は炭水化物中心で、肉や魚は少なめでした。でも筋肉を守らないと脂肪だけが増えると知って、120gを目標にしました」とHさん。
国際的な目安では、運動をする人や減量中の人は体重1kgあたり1.2〜1.6gが推奨。Hさんの体重65kgなら78〜104gですが、筋肉維持を重視してあえて多めの120gを設定しました。卵・鶏むね肉・魚・大豆製品に加え、プロテインドリンクも活用したことで、「食べながらでも痩せられる」と実感できたそうです。
半年で−６kg！無理なく続いた理由
「最初の１ヶ月は体重がほとんど動かなかったのですが、２ヶ月目からウエストがスッキリ。鏡を見るのが楽しくなりました」とHさん。半年後には体脂肪率−８％、ウエスト−９cmと見た目も大きく変化したそうです。外食も“タンパク質を優先する”というルールだけで楽しめたため、ストレスもなく習慣化できたのが成功のカギ。「我慢せず続けられるから、これからも続けたい」と笑顔で話します。
Hさんの成功体験が示すのは、「毎日10分の筋トレ」と「タンパク質120g」というシンプルなルールだけで体は変わるということ。今日からできる小さな習慣が、半年後の“理想の体”につながりますよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞