彼氏の方が冷めてきたかも？恋心の温度差を埋めて「再燃させる方法」
「最近LINEの返信が遅いな」「前みたいに誘ってくれない…」などの違和感って、放っておくと倦怠期に直結するもの。でも、完全に冷めきる前に手を打てば、まだまだ関係は立て直せます。そこで今回は、彼氏の恋心を再燃させる方法を紹介します。
日常に「ちょっとしたドキッ」を仕込む
マンネリの一番の原因は「予測可能な日常」。毎回同じ会話、同じデートじゃ、どうしても新鮮さがなくなるものです。そこで効果的なのが、“小さな変化”を仕込むこと。いつもと違う髪型にしてみる、デートで行ったことのないお店を提案するなど、サプライズ感を意識してみましょう。人間は「予想外の出来事」に心を動かされやすいので、彼に「やっぱり彼女って面白い！」と思わせるきっかけになります。
彼を「追う側」に回らせるよう、距離感を変える
恋が冷めやすいのは、“常に自分の方が追われている”と感じたとき。だからこそ、あえて少し引いてみるのも効果的です。「今日は友達と過ごすね」「自分の趣味に集中したい日もあるんだ」と伝えるだけでOK。彼からすると「前は自分中心だったのに…？」と気になり、再び追いたい気持ちが芽生えます。
あなたにしかできない「肯定」で支える
男性は意外と「認めてもらいたい欲」が強いもの。仕事の小さな成果に「おつかれさま！」と声をかけたり、彼が好きな食べ物を用意して「これ好きでしょ？」と気遣うだけで、安心感と特別感を感じます。特に、彼が落ち込んでいるときに「大丈夫、私がいるよ」と支えられると、「俺には彼女しかいない」と再確認するきっかけとなるでしょう。
彼氏の気持ちがちょっと冷めてきたかも？と感じたら、不安になる前にこちらから動くことが大事。今回挙げた行動を意識するだけで、関係はまた熱を取り戻せますよ。
