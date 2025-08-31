¡ÖÂÇµå¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡¡51ºÐ¡¦¾¾°æ½¨´î¤Î¹ë²÷3¥é¥ó¤Ë¾×·â¹¤¬¤ë¡Ö¤³¤³¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤ä¤¾¡Ä¡×
¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´ vs ¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´
¡ÖSATO presents ¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´ vs ¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN¡×¤¬31Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤¬±¦ÍãÀÊ¤ØÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë51ºÐ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìÈ¯¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ë¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡¢½éµå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£µÒÀÊÃæÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÀèÀ©3¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾¾°æ»á¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°ìÈ¯¤Ëµå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìÈ¯¤ÏX¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾°æ¤µ¤óÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂÇµå¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤³¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤ä¤¾¡Ä¡ª¡×¡Ö¾¾°æ¡¢¤¹¤²¤§¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Ê¥´¥É¤Ç¤âÊü¤ê¹þ¤à¤Î¥ä¥Ð¥¹¥®¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
