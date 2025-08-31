〝¼Ò°÷¤¬¼¤á¤Ê¤¤²ñ¼Ò〟¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¡©¡¡¤³¤Î»þÂå¤Ë¼Ò°÷¡¦²ÈÂ²¤Ê¤ÉÁí½Ð¤Ç¡»¡»²ñ!?¡¡
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¡Ö¿Í¤¬¼¤á¤Ê¤¤¡×·§ËÜ¤Î´ë¶È¤ËÀøÆþ¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤³¤Ë¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿ÍºàÀïÎ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¼Ò°÷¤¬¼¤á¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¡Ö¼Ò°÷¤Ï²ÈÂ²¡¢¼Ò°÷¤ÏÊõ¡×
Âà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤âÌÜÎ©¤Ä¸½Âå¡¢¿·Â´¤Î3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï¡¢34.9¡ó¡£¼Â¤Ë¡¡3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿Íºà¤Î°ú¤Î±¤á¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¡¢·§ËÜ¸©ÂçÄÅÄ®¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ä
¥¤¥º¥ß¼ÖÂÎÀ½ºî½ê ·Ð±Ä´ë²è¼ÒÄ¹¼¼ Ô¢ÉðÂÙÀ®¼¼Ä¹¡Ö²áµî4Ç¯¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢20Ì¾ºÎÍÑ¤·¤ÆÎ¥¿¦¤Ï1¿Í¤À¤±¡×
〝¼Ò°÷¤¬¼¤á¤Ê¤¤〟¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡©
ÁÏ¶È94Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¥¤¥º¥ß¼ÖÂÎÀ½ºî½ê¡×¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
°ÜÆ°¿Þ½ñ´Û¤ä¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤Ö¡ÖÇÏ±¿¼Ö¡×¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤â³èÆ°¤·¤¿¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¼Ö¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÉÂ±¡¤Î³°¤Ç°åÎÅ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¸¡¿Ç¼Ö¡×¤ÎÀ½Â¤¥·¥§¥¢¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡ª
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·§ËÜ¸©¤¬¡ÖÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È´ë¶È¡×¤ÎÇ§ÄêÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¤¥º¥ß¼ÖÂÎÀ½ºî½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Î¥¿¦Î¨¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¿¦¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¦¡¦¡¦
Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×
Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¡ÖÀèÇÚ¸åÇÚ¤òÄ¶¤¨¤¿Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Â·¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
ºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë76ºÐ¤Î²Ï¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
²Ï¾å°ìÍº¤µ¤ó(76)¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯Îð¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§Ã£´¶³Ð¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¬Ì¥ÎÏ¡×
Î¥¿¦Î¨¤ÎÄã¤µ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¡»¡»²ñ¡×¡ª¡©
¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥º¥ß¼ÖÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¦¡¦¡¦
·Ð±Ä´ë²è¼ÒÄ¹¼¼ Ô¢ÉðÂÙÀ®¼¼Ä¹¡Ö30Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¿Æ°²ñ¡×
ËèÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¤Ï¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¼è°úÀè¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÁíÀªÌó500¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ô¢ÉðÂÙÀ®¼¼Ä¹¡Ö¸µ¡¹»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦½ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦»×¤ï¤ÌÁê¾è¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä¤ª½Ë¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼ÒÄ¹¤¬Ä¾ÀÜ¼êÅÏ¤·¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤äÌò¿¦¤òÄ¶¤¨¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
ÀßÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯ー¥éー¤À¤±¤À¤Ã¤¿¶õÄ´¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÖÎ¾À°È÷¹©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢½÷ÀÀìÍÑ¤ÎµÙ·Æ½ê¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë²þÁ±¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¼ÒÄ¹¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø――
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡ÖÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤¬¡Ö¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿¦¾ì¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñÄ¹¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡£
¥¤¥º¥ß¼ÖÂÎÀ½ºî½ê ·Ð±Ä´ë²è¼ÒÄ¹¼¼ Ô¢ÉðÂÙÀ®¼¼Ä¹¡Ö¼Ò°÷¤Ï²ÈÂ²¡¢¼Ò°÷¤ÏÊõ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ïÆüº¢¡¢¼ÒÄ¹¡¢²ñÄ¹¤«¤é»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¤·¤Æ¥¤¥º¥ß¼ÖÂÎ¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤Ë¡Ø¥¤¥º¥ß¼ÖÂÎ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×