夏恒例の日本テレビ「24時間テレビ」で名物企画のチャリティーマラソンは、SUPER EIGHTの横山裕（44）が挑戦。走行距離105キロ完走を目指す横山に、過去に完走経験があるコメディアン萩本欽一（84）が激励メッセージをおくった。

横山は70キロ地点の休憩場所で31日で1番長い休憩をとり、エネルギー補給。東京・両国国技館を目指し再び、走り始めた。募金金額は、3億3600万円を超えた。児童養護施設を始め、経済的に支援を必要とする子供たちのために使われる。

会場の両国国技館には、第1回司会を務め、チャリティーマラソンランナーを務めた経験のある萩本が登場。完走を目指し走り続ける横山へ「走ってる裕くん、頑張んなくていいんだぞ！ゆっくりいけよ！」と温かいメッセージ。司会・羽鳥慎一アナから出演の感想を聞かれると「ね！」と一言で、喜びを表現した。

欽ちゃんといえば、今年1月で第100回大会を迎えた日本仮装大賞。24時間テレビスペシャルバージョンが披露される。

横山は家庭の経済環境が厳しく、弟たちが児童養護施設で生活した経験から子供の支援のために走ることを決意。メイン会場の東京・両国国技館を目指し、横山は右手を突き上げながら走り始めた。