トヨタ最新「SUVミニバン」に反響多数！ 「サイズ感がちょうどいい」「SUVのようなデザインがカッコいい」「スライドドアの方がいい」の声も！ 「イノーバ ハイクロス」インド仕様に熱視線！

実用的な仕様に反響集まる！

トヨタが展開するミニバン「イノーバ ハイクロス」は、新興国を主なターゲットとした世界戦略車として、2004年に初代が登場して以来、着実に進化を遂げてきました。

現在は3代目モデルが市場に投入されており、特にインド市場で高い人気を誇っています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新「“3列7／8人乗り”SUVミニバン」です！（30枚以上）

その力強い外観と実用性に対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

ミニバン×SUVを融合したデザインを採用！

イノーバ ハイクロスは、トヨタがインドで販売するミニバンで、インドネシアでは「キジャン イノーバ ゼニックス」という名で知られています。

初代イノーバは2004年にインドネシアで発売され、その後インドをはじめとする新興国で広く受け入れられ、人気車種へと成長しました。

2015年に2代目が登場し、2022年には現行の3代目がデビュー。

このタイミングでインド市場では“イノーバ ハイクロス”へと名称が変更されました。

現行モデルは、トヨタの次世代プラットフォーム「TNGA」を採用し、優れた走行性能と快適性を両立させています。

ボディサイズは全長4755mm×全幅1845mm×全高1780mmで、トヨタの人気ミニバン「ノア」や「ヴォクシー」よりも大きく、フラッグシップミニバンの「アルファード」に迫る堂々としたサイズ感です。

外観は、一般的なミニバンの短いノーズとは異なり、SUVのような大胆で力強いフロントデザインが特徴です。

特に、大きな六角形のフロントグリルは存在感を放ち、洗練された印象を与えます。

このミニバンとSUVの要素を融合させたデザインは、他車種と一線を画す個性的な魅力を持っています。

室内に目を向けると、3列シートで7人乗りまたは8人乗りのレイアウトを採用し、広々とした空間を提供します。

ホイールベースは2850mmと長めに設定されており、フラットなフロア設計により、乗員全員がゆったりと過ごせる快適なキャビンを実現しています。

さらに、電動調整可能なシートや開放感あふれるパノラマサンルーフを装備し、高級感にも配慮。

シートアレンジの自由度が高く、荷物をたっぷり積めるラゲッジスペースも確保できるため、家族旅行や長距離移動にも最適です。

後部ドアは、日本のミニバンで一般的なスライドドアではなくヒンジ式を採用しており、シンプルで実用的な設計となっています。

パワートレインには、2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力174ps）と、2リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド仕様（システム最高出力186ps）の2種類が用意されています。

どちらもCVTトランスミッションを組み合わせ、滑らかで燃費効率の良い走りを提供します。

特にハイブリッドモデルは、環境性能と力強い走りを両立しており、現代のニーズに応える設計が施されています。

2025年5月には、ブラック加飾のパーツを取り入れた限定モデルが発表され、さらなる注目を集めています。

この限定モデルは、従来の力強いデザインに洗練されたアクセントを加え、プレミアム感を一層高めた仕上がりとなっています。現在は主に海外市場向けに展開されていますが、その魅力的なデザインと実用性の高さから、日本での導入を望む声も少なくありません。

今後、需要の高まり次第では、日本市場での展開も期待できるかもしれません。

ネット上では、イノーバ ハイクロスに対するさまざまな声が飛び交っています。

「SUVのようなデザインがカッコいい！日本でも売ってほしい」と、力強い外観に魅了される意見や、「広々とした室内は家族連れにぴったり」と、実用性を評価する声が見られます。

また、「ハイブリッドの燃費性能が魅力的」と、環境性能を重視するコメントも。「パノラマサンルーフは開放感があって最高。子供たちも喜びそう」と、室内の快適さに注目する声もあります。

さらに、「アルファードほど高級すぎず、ノアより大きいサイズ感がちょうどいい」と、絶妙なポジショニングを評価する意見や、「限定モデルのブラック加飾が精悍でいい。早く実物を見てみたい」と、最新モデルへの期待感も高まっています。

「日本導入ならスライドドアがいいけど、ヒンジ式もシンプルで悪くない」と、ドアの仕様について議論する声も見られ、ユーザーの期待と要望が多岐にわたっていることが伺えます。