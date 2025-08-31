timelesz菊池風磨、自身の出演番組は「見れない」理由告白
【モデルプレス＝2025/08/31】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が31日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。自身の出演番組を見ないことを明かし、その理由を語った。
【写真】菊池風磨の美腹筋
この日は「勝手に菊池研究所」と題された企画が行われ、新メンバーの猪俣周杜、橋本、篠塚大輝から菊池の生態・行動パターンを分析するコメントが番組に到着。「自分の出演している番組・ラジオ・雑誌など全部チェックしてそう」という篠塚の分析を、菊池は「ダメなんです。見れないんですよ」と否定した。
菊池はその理由を「照れが勝っちゃう」と明かし、「『hoursz』は聴けるんですよ。（ラジオだと）半減するのか、声だけだから。テレビで表情とかもついてると『上手いこと言った』みたいな顔してると思って、自分だとわかっちゃうから見れないのかもしれないですね。ドラマとかもあんまり自分のは見たくないですよね」と苦笑いで話した。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、自身の出演番組を見られない理由を明かす
