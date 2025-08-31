timelesz菊池風磨、橋本将生は「よく僕のこと誘ってくる」食事に行く際の気遣い明かす
【モデルプレス＝2025/08/31】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が31日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。橋本将生との食事について話した。
【写真】菊池風磨の美腹筋
この日は「勝手に菊池研究所」と題された企画が行われ、新メンバーの猪俣周杜、橋本、篠塚大輝から菊池の生態・行動パターンを分析するコメントが番組に到着。「友達とご飯に行く時、行く店も時間も風磨さんが決める。普段見ていて変にグダグダしてたりする時間が嫌いそうなので」という篠塚の分析を紹介した菊池は、「気持ちはこれなんですけど、食べに行く料理だけ決められない。結構僕がグイグイ決めそうじゃないですか。だから遠慮させちゃうだろうなと思ってこういうところでは引くようにしてます。『好きなのない？』とか『今の気分どう？』とか聞くことが多いですね」と篠塚のイメージとは違うことを明かした。
そして、菊池は「よく橋本将生は僕のこと誘ってくるわけですよ。『風磨くん空いてますか？ご飯食べてないんですけど』みたいな話になって」と橋本とよく食事に行くことを明かし、「『将生何食いたい？』って聞いたらあいつ百発百中で肉って言うんですよ。それも考えものだなと思ってますね。そういう時は自分で決めないとな、じゃないとあいつ一生肉食っちゃうから」と笑った。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、食事に行く際の気遣いを明かす
◆菊池風磨、橋本将生は「よく僕のこと誘ってくる」
