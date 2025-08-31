「ほとんど見せ場がなかった」昨季ブンデス11発の日本代表FW、移籍後初スタメンも現地メディアは辛口「インパクトはスローインのみ」
現地８月30日、ブンデスリーガの第２節が開催。昨季、ホルシュタイン・キールでリーグ戦11ゴールを記録した日本代表FW町野修斗が新加入したボルシアMGは、シュツットガルトと敵地で対戦した。
町野が移籍後初先発を果たしたボルシアMGは、その日本人FWのロングスローなどでチャンスを作るも、活かしきれない時間が続く。すると79分にCKの流れからジェイミー・レベリンクにヘディングシュートを叩き込まれて失点。これが決勝点となり、０−１で敗れた。
74分までプレーした町野を現地メディアはどう評価したのか。ボルシアMGの専門メディア『Gladbach LIVE』は、採点記事で「４点」（※ドイツメディアの採点は１が最高、６が最低）を与えて、以下のように評した。
「試合直前に欠場が決まったハリス・タバコビッチに代わって、急遽スタメン入り。前半はボルシアMGの攻勢が続いたなか、敵陣ペナルティエリア付近でのスローイン以外はほとんど見せ場がなかった。後半に入ると積極的にプレーし、チームメイトからパスが来るようになった。74分に交代」
また『RHEINISCHE POST』も、同じく「４点」を付与。次のように厳しい評価をした。
「前半の45分間で13回のボールタッチを記録したが、攻撃面でインパクトを残したのはスローインのみだった。後半はボールに絡む回数が増えた。ヘディングシュートもあったが、決められなかった。結果的に、町野にとってこの出場が計画されていなかったのは明らかだ」
なお、ボルシアMGはこれで開幕２戦勝ちなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町野修斗が披露したロングスロー！
