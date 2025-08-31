8月の水道代・ガス代が「3万円」に！ 家族5人分の食器を“毎日手洗い”しているのですが、これが原因で高くなっているのでしょうか？ 食洗機に替えれば節約できる？

水道代・ガス代が3万円！ 原因は“毎日の手洗い”かも？

夏はシャワーや冷房の使用で光熱費が高くなりがちですが、水道代・ガス代の増加には「食器洗い」も大きく関係しています。

手洗いにかかる時間が1回あたり20分とすると、朝夜の2回で毎日40分。5人家族ともなると、もっと時間がかかることもあるでしょう。

東京都水道局によると、水道の蛇口から出る水量は1分間に約12リットルです。

つまり、40分間流しっぱなしの場合、約480リットルもの水を使用していることになります。

さらに、ガス代がかかるのは“お湯”の使用です。お湯を使って皿を洗えば、ガスや電気で水を加熱するため、その分のエネルギー代もかさみます。

毎日こうした使い方をしていれば、月の水道・ガス代が合計で3万円に達することも十分あり得るのです。



手洗いと食洗機、どちらが安い？ 水道・ガス代を比較

では、手洗いと食洗機ではどのくらいの差があるのでしょうか？

各家庭で多少の差はあるものの、パナソニック株式会社「手洗いVS食洗機 節約シミュレーション」によると、5人分で計算した結果、以下のような違いがあります。

●手洗いの水使用量（1回あたり）：約75リットル

●食洗機の水使用量（1回あたり）：約9.9リットル

つまり、手洗いは食洗機の7～8倍もの水を使っていることになります。

しかも手洗いではお湯を多く使いがちなので、水道代＋ガス代の両方に影響します。

一方、食洗機は内部の水を循環させながら洗うため、少ない水量で効率的に洗浄できます。

高温洗浄で洗いムラも少なく、除菌効果も高いため、衛生面でも安心です。



食洗機を使えば節約できる？ 導入のメリットと注意点

【メリット】

・水道代・ガス代の削減：先述したパナソニックのシミュレーションでは、5人分の食器を1日2回洗うと、年間で約2万3900円の光熱費が節約できるとされています。

・時短になる：手洗い（1日40分×365日＝年間約243時間）から、食洗機（1回5分×1日2回×365日＝年間約61時間）を使うことで大幅に短縮できます。

・家事の負担が減る：毎日の皿洗いがなくなることで、家族の家事分担や自由時間も増えます。



【注意点】

・初期費用がかかる：卓上型食洗機で約3～8万円、ビルトイン型なら10万円以上の工事が必要なこともあります。

・設置スペースが必要：キッチンにスペースがない場合は、置き場所の確保が難しいこともあります。

・全ての食器が使えるわけではない：木製・アルミ製の器や、耐熱温度の低いプラスチックなどは使えない場合があります。

とはいえ、5人家族のような食器の量が多い家庭では、数年で元が取れる可能性が高く、長い目で見ればコスパの良い家電です。



まとめ：食洗機は節約と家事効率アップの強い味方

食器を手洗いしているご家庭で、水道代・ガス代が高くなっていると感じているなら、食洗機への切り替えは有力な節約方法です。

光熱費の削減だけでなく、毎日の家事の負担も減り、家族との時間や自分の時間を生み出すきっかけにもなります。

導入には費用やスペースの確認が必要ですが、「水道代・ガス代が高すぎる」と感じた今こそ、食洗機を見直すチャンスかもしれません。



出典

東京都水道局 もっと知りたい「水道」のこと

パナソニック株式会社 手洗いVS食洗機 節約シミュレーション

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー