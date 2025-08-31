イスラエルとパレスチナの紛争について協議する各国代表ら＝２７日、ニューヨークの国連本部/Angelina Katsanis/Reuters

（ＣＮＮ）米国は２９日、来月の国連総会を前に、パレスチナ自治政府のアッバス議長へのビザ（査証）発給を拒否する方針を明らかにした。国連総会では複数の国がパレスチナを国家として承認する意向を示しており、今回の措置は物議を醸している。

米国務省は、パレスチナ自治政府（ＰＡ）とパレスチナ解放機構（ＰＬＯ）のメンバーに対するビザの発給を拒否または取り消すと発表した。国務省は、アッバス議長を含む約８０人のＰＡ当局者が対象だと認めた。

発表によると、ＰＡ代表部は国連本部協定に基づき「免除」を受ける。

国連はパレスチナを非加盟の「オブザーバー国家」として認めているため、アッバス議長に対するビザの発給拒否は協定違反にあたる可能性もある。

パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘が続くなか、一部の主要国はパレスチナを国家として承認する動きを見せている。今回の措置によって、パレスチナ側の国連総会への参加は大きく制限されることになる。

パレスチナ議長府は２９日の声明で、国連総会に参加するパレスチナ代表団へのビザ発給を見送るという米国務省の決定に深い遺憾と驚きを表明するとし、措置の撤回を求めた。

欧州各国からも批判が相次いだ。スペインのサンチェス首相はＸ（旧ツイッター）で、今回の措置を「不当」だと非難した。フランスのバロ外相はデンマークでの会合で「国連総会への出席は制限されるべきでない」と発言した。

国務省は声明で、ＰＡとＰＬＯが、イスラム組織ハマスによる人質解放の拒否やガザ停戦交渉の決裂に大きく寄与したと非難。平和のパートナーとして真剣に受け止められるためには、ＰＡとＰＬＯはテロを完全に拒絶し、仮想国家の一方的な承認という逆効果な追求をやめなければならないと、国務省のピゴット副報道官がＸに投稿した。

イスラエルのサール外相やダノン国連大使は米国の決定を歓迎した。