¡ÚºÇÂç380±ß°ú¤¡Û¡È¥¹¥¿¥Ð¤Î¥³ー¥Òー¡É»ý»²¤Ç½Ð¼Ò¤·¤¿¤é¡¢Æ±Î½¤Ë¡Ö¥ì¥·ー¥È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡ª ËÜ¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖOne More Coffee¡×¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤ªÆÀ¤Ë»È¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²òÀâ
¥¹¥¿¥Ð¤ÎOne More Coffee¤È¤Ï¡©
¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¥«¥Õ¥§¥ß¥¹¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¥ì¥·ー¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±ÆüÃæ¤Ë2ÇÕÌÜ¤ò³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖOne More Coffee¡Ê¥ï¥ó¥â¥¢¥³ー¥Òー¡Ë¡×¤Ç¡¢2ÇÕÌÜ¤Î²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¡§186±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¿190±ß¡ÊÅ¹Æâ¡Ë
¡¦¥«¥Õ¥§¥ß¥¹¥È¡§240±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¿245±ß¡ÊÅ¹Æâ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢1ÇÕÌÜ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËWebÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤ê³ä°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¡§128±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¿130±ß¡ÊÅ¹Æâ¡Ë
¡¦¥«¥Õ¥§¥ß¥¹¥È¡§182±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¿185±ß¡ÊÅ¹Æâ¡Ë
¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¡¦¥«¥Õ¥§¥ß¥¹¥È¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤è¤¯¡¢¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£ÍøÍÑ´ü¸Â¤Ï¹ØÆþÅöÆü¤Î±Ä¶È½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥·ー¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¼ÔËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤äÆ±Î½¤«¤é¥ì¥·ー¥È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ¡¢2ÇÕÌÜ¤ò³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ©ÅÙ¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
One More Coffee¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦ÊýË¡¤Ï¡©
One More Coffee¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ð¤ò¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢Í§¤À¤Á¤È2¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Àè¤Ë1¿Í¤¬¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤òÃíÊ¸¤·¡¢¤½¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¦1¿Í¤¬¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤ò³ä°úÎÁ¶â¤ÇÍê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ°û¿©¤ÇShort¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¡ÊÄÌ¾ï380±ß¡Ë¤ò2ÇÕÍê¤à¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï760±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢One More Coffee¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç2ÇÕÌÜ¤Ï130±ß¡Ê1ÇÕÌÜ¤ò¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç·×510±ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢250±ß¤â¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿One More Coffee¤Ï¡¢1ÇÕÌÜ¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤â2ÇÕÌÜ¤Î²Á³Ê¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢1ÇÕÌÜ¤òÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð1ÇÕÌÜ¤ËÄÌ¾ï510±ß¤ÎVenti¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢2ÇÕÌÜ¤âÆ±¥µ¥¤¥º¤ò130±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤¿¤á¡¢380±ßÊ¬¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢One More Coffee¤ò»È¤Ã¤¿2ÇÕÌÜ¤Ë¤ÏÍÎÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢55±ß¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ó¥Êー¥³ー¥Òー¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·ー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ð¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤â¤¦
¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¤Î¡ÖOne More Coffee¡×¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç2ÇÕÌÜ¤Î¥³ー¥Òー¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£1ÇÕÌÜ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³ー¥Òー¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç380±ß¤â¤ÎÀáÌó¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
1ÇÕÌÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ËÜ¿Í°Ê³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë½ÀÆð¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè One More Coffee¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤
¼¹É®¼Ô : ÉÍºêÍÚæÆ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î