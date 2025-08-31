「ホラーブーム」は100年前から続いていた…！「怪談×謎解き」ジャンルの始祖・超大物作家の正体とは【朝宮運河が読み解く】

空前のホラーブームといわれる令和の現在。その礎となる大衆文化は100年前に開花したと言われています。100年前の日本や世界ではどんな怖い話が読まれていたのでしょうか。

怪談黄金時代

1926年は昭和元年。つまり今年（2025年）は昭和100年の年にあたる。100年という区切りで怖い話の歴史を振り返るとき、そのトップバッターを務めるのは誰かといえば、江戸川乱歩になるだろう。

乱歩は1894年、三重県の名張出身。さまざまな職業を経験した後、1923年に短編「二銭銅貨」でデビューした。探偵小説への情熱に燃える乱歩は、数年のうちに「赤い部屋」「人間椅子」など、今も読み継がれる傑作を次々に発表。まさに100年前の怖い話の象徴的存在だった。

では乱歩登場以前、日本ではどんな怖い話が書かれていたのか。江戸時代が終わり、西欧文明を取り入れた明治時代が始まると、幽霊や妖怪の出てくる怪談は、古くさいものとして隅に追いやられていった。しかし人の心から、怖い話を求める気持ちが消えることはなく、明治40（1907）年頃になると 怪談ブームが巻き起こる。

その中心にいたのが「草迷宮」「天守物語」など妖しく美しい小説・戯曲で知られる泉鏡花だ。鏡花の周囲にはお化けを愛する同好の文化人が集い、たびたび怪談会が催された。こうした動きと共鳴するように、明治末から大正にかけての十数年の間に、怪奇幻想文学の傑作が相次いで生まれる。

たとえば小泉八雲の『怪談』、夏目漱石の『夢十夜』、芥川龍之介の「妖婆」など。乱歩のデビュー前から日本では、怖い話の黄金期が始まっており、いわば乱歩の登場を待つ舞台は整っていたのである。

探偵小説の隆盛と乱歩の登場

現代の日本でホラー小説が盛り上がっているように、100年前の出版界では、探偵小説が新たな大衆小説として人気を博していた。探偵小説とは今日でいうミステリのこと。もっとも当時の探偵小説は、ミステリだけでなく、ホラーやSF、幻想小説や冒険小説などを包含する“ミステリっぽければなんでもあり”の懐の深いジャンルだった。

当時、探偵小説の牙城として知られていたのが雑誌「新青年」（1920年創刊）。そして1923年、ひとりの作家が短編「二銭銅貨」をひっさげてこの雑誌に登場した。後に日本ミステリの父と呼ばれることになる江戸川乱歩だ。乱歩は優れた作品を相次いで発表。たちまち日本の探偵小説界を代表するベストセラー作家になった。

第二次世界大戦がはじまる前の1920年代、30年代は、世界的にも探偵小説の黄金時代だった（年表：『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリ―まで』より）

その中には謎と推理の面白さを描いた本格ミステリだけでなく、心理的・肉体的な恐怖を描いたホラーも数多くあった。乱歩は、日本ミステリの父と呼ばれているが、実は日本ホラーの先駆者でもあったのである。

海の向こうの狂騒の20年代

一方、海の向こうアメリカでは都会の若者たちがジャズとダンスに熱中する、いわゆる＜狂騒の20年代＞と呼ばれる時代が訪れる。第一次大戦後の好景気を背景にさまざまな大衆文化が花開いたこの時代、恐怖文学ファンにとっては特別な意味をもつ雑誌が創刊されている。「ウィアード・テイルズ」（1923年創刊）だ。

当時数多く刊行されていたパルプマガジン（安価な紙で刷られた大衆娯楽雑誌）の一誌であった「ウィアード・テイルズ」の最大の特徴は、その名のとおりweird（奇妙、風変わり）な小説を中心に据えたこと。このホラー＆ファンタジーの専門誌では、後にホラー小説史に名を遺す錚々たる才人が活躍した。

今なお世界を魅了する〈クトゥルー神話〉などを著した怪奇小説の巨匠H・P・ラヴクラフト、『サイコ』（1959アメリカ）のロバート・ブロック、『何かが道をやってくる』（1962アメリカ）のレイ・ ブラッドベリなど。

「ウィアード・テイルズ」に発表された作品はモダンでエネルギッシュ、個性とアイデアに溢れた作品で、まさにアメリカンホラーの逸品ぞろいだった。これらの作品が、後のホラー小説だけでなく、大衆文化に与えた影響は計り知れない。

