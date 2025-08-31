「モバイルSuica」なのに、乗車中“スマホのバッテリー”が切れた！→なぜか改札で「精算」できたけど、電源オフでも使えたの？ 支払いができた理由とは

スマホの予備電力で支払いができる

あまり知られていませんが、SuicaやICOCAなど交通系ICカードをスマホに入れて使用していると、スマホのバッテリーが切れても一定時間は支払いができるようになっている場合があります。

これは端末に予備電力が搭載されていることが条件で、Androidの一部の端末と、iPhone端末はXS以降のモデルが対象です。そのため、乗車中にスマホのバッテリーが切れてしまっても、改札にそのままスマホをかざしてみると支払いができる可能性があります。

なおiPhoneの場合は、バッテリー切れの状態でサイドボタンを押下することで交通系ICカードの使用可否を確認できますよ。ただし、バッテリー切れから時間が経ち完全に電源が消耗している場合や、自身でスマホの電源をオフにしている場合はモバイルSuicaを使うことができないので注意が必要です。



iPhoneはエクスプレスカードに設定しておこう

iPhoneで交通系ICカードを入れている場合、エクスプレスカードの設定をしていないと予備電力で支払いができないことがあります。iPhoneのエクスプレスカードとは、Walletアプリに登録した交通系ICカードや電子マネーをTouch IDやFace ID、パスコードによる認証なしで、利用できるようにする機能です。

エクスプレスカードに設定していると改札でアプリを立ち上げたり、Face IDやパスコードで認証したりすることなく電車の運賃を支払うことができて便利です。



予備電力で支払い不可の場合はどうなる？

モバイルSuicaで乗車中にスマホのバッテリーが切れてしまい、予備電力を搭載していないあるいは予備電力も消耗してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか？ここからはモバイルSuicaを使用できない時の2つの対処法をお伝えします。



乗車駅からの運賃を現金で精算する

モバイルSuicaが使えなくなった場合、乗車駅からの運賃を現金で精算する必要があります。自動改札を利用できないので時間がかかる・定期券の利用ができない場合があるなどのデメリットはありますが、手軽な方法ですね。

現金で精算した場合、後に端末の電源をONにした状態で駅員さんに改札入場のデータを消してもらいましょう。



駅ナカにレンタルモバイルバッテリーがあることも

駅によっては、改札内にレンタルモバイルバッテリーのスポットがあることがあります。時間はかかりますが、モバイルバッテリーでスマホの充電をすればモバイルSuicaで出場することができます。

しかし、モバイルバッテリーはレンタルの際にスマホでQRコードを読み込む必要があるので、別の端末が必要です。友人と一緒にいるなど他に端末があるケースのみ使える対処法です。



モバイルSuicaはバッテリーが切れても使えることがある

交通系ICカードを入れているスマホがバッテリー切れになってしまった場合でも、予備電力を使って支払いができることがあります。

しかし、バッテリー切れになってから時間が経過しているなど予備電力も消耗している場合やiPhoneでエクスプレスカードの設定がオフになっている場合は使えないので注意が必要です。

バッテリーが切れてもモバイルSuicaが使える場合があるといえ、スマホのバッテリー切れは焦ってしまいますよね。モバイルバッテリーを持ち歩く、バッテリーが切れそうなときは電源を切って節電するなど、スマホのバッテリーが切れて困ることがないように意識しましょう。



出典

モバイルSuica よくある質問

JRおでかけネット Face IDなど無しで利用する（エクスプレスカード設定）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー