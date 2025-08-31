実家に帰省したら、昔の「通帳・クレカ」が出てきた！ 残高「千円未満」ならそのまま“放置”で問題ないですよね？ 未利用で引かれる「管理手数料」とは

銀行口座を放置するリスク

長期間使っていない銀行口座は、犯罪に利用されるおそれや手数料がかかる可能性があるため、解約するのが賢明です。金融機関には、通帳やキャッシュカードが盗まれ、不正に引き出しが行われた場合の補償する制度はあるものの、銀行への通知が「被害日の30日後までに行われなかった場合」と明記しているゆうちょ銀行のように、発見が遅れると対象外になる場合があります。

口座を普段使っていなければ、こういった不正な引き出しに気づかない可能性が高く危険です。

口座に残高がなかったとしても、特殊詐欺やマネーロンダリングの受取口座として悪用される危険は否定できません。こちらも普段使っている口座であれば異変に気づきやすいものの、長期間放置している口座では発見が遅れ、被害が拡大するおそれがあります。

また、近年は未利用口座に管理手数料を課す銀行も増えていることに注意が必要です。例えば、三菱ＵＦＪ銀行では2021年7月以降に開設された普通預金口座で、りそな銀行では2004年4月以降に開設された普通預金口座で2年以上預け入れや払い戻しがない場合、年間1320円（税込）の手数料が引き落とされます（どちらもほかの預かり金融資産が1円以上ある場合など対象外となるケースあり）。長年使っていなかった口座とはいえ、残高が減るのは望ましいことではないでしょう。

さらに、10年以上入出金のない口座は休眠預金として扱われ、預金は金融機関から預金保険機構に移管されます。休眠預金になっても預金の引き出しはできますが、通常の預金より引き出しに手間や時間がかかることに注意が必要です。

これらのリスクを踏まえると、使わない口座は気づいたタイミングで解約しておいたほうが良いでしょう。



クレジットカードを放置するリスク

使わなくなったクレジットカードは、有効期限が切れれば安全だと思い、そのまま引き出しにしまい込む人も少なくありません。しかし、古いカードを残すことで、不正利用や信用情報への影響が生じるおそれがあるため、適切な対処が必要です。

一般的に、有効期限が切れると更新カードが発行されますが、その際カード番号が変わらないことは少なくありません。このため、古いカードが盗まれてカード番号が知られてしまうと、不正利用されるかもしれないのです。

また、年会費がかかるカードであれば、気づかないうちに費用が引き落とされている場合があります。無駄な支出になるだけでなく、年会費の引き落とし先が普段使わない口座で残高不足となってしまうと、延滞として信用情報機関に記録されるかもしれません。こうなると、住宅ローンなどの審査が不利になってしまいます。

古いカードは、ハサミを入れて番号が分からないようにするなど、適切に処分しましょう。また、カード自体を使っていない場合は契約が続いていないか確認し、必要ならその場で解約手続きをしてしまうのが賢明です。



不要な口座・クレジットカードは都度整理しよう

古い銀行口座やクレジットカードは、残高がない・有効期限が切れているからといって安心できるものではありません。放置している間に手数料が差し引かれたり、不正利用や信用情報への影響といった思わぬトラブルにつながったりする可能性があります。

使っていない口座やカードは早めに契約状況を確認し、不要であれば解約するなど、適切に処分することが、将来の損失やリスクを防ぐ最善策といえます。



執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士