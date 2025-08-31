３１日の中京競馬でデビュー戦を圧勝した牝馬にＳＮＳでは早くもクラシックの有力候補として注目されている。中京６Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１４頭立て）は、単勝オッズ３・０倍の１番人気に支持されたカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が５馬身差で圧勝。勝ち時計は１分３４秒２（良）で鮮やかな勝ちっぷりだった。

スタートを五分に出た同馬は中団で脚をためながら最後の直線へ。狭いスペースを割って伸びてくると、残り２００メートル付近で先頭に立ち、さらに後続を突き放した。２着馬に５馬身差をつける楽勝。上がり最速３４秒０を駆使し、後半２ハロンが１１秒５―１１秒１の加速ラップを楽々と抜け出した。レース後に北村友一騎手が「いいエンジンを持っている馬だと思いました」と振り返ったように、性能の高さを見せつける圧勝劇だった。

カヴァレリッツォの勝利にＳＮＳでは「鬼つよで草」「かなり強そうだなこれ」「重賞は勝てるはず」「本当にこれからが楽しみな勝ち方でしたね」「圧倒的でしたね」「伸び代がまだまだある」「ぶっちぎり圧勝」「インパクトのある勝利 強い。順調ならクラシック候補だね」「久しぶりに興奮した、強すぎ」「北村友一は乗る馬に悩むな」「普通にＧ１クラスに見える」「重賞は楽に取れそう」「すごいパフォーマンス！！」「追っていきたい」「すんごい勝ち方してるな」「強すぎて震えた」「直線での切れ味すごかったなー！」「大物の予感」などの驚きのコメントが上がっている。