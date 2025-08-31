°ËÆ£º»è½¡Ö´ñÀ×Åª¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¶Ì°æ»í¿¥¡õºæ¾®½Õ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹
½÷Í¥°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈºæÀµ¾Ï¤Î¼¡½÷¤Ç½÷Í¥¤Îºæ¾®½Õ¡Ê31¡Ë¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¶Ì°æ»í¿¥¡Ê30¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÏÃ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢°ËÆ£¤ÏÉñÂæ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ2¿Í¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºæ¤È¶Ì°æ¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢°ËÆ£¤¬¡Ö´ñÀ×Åª¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¥Õ¥í¥ê¥À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶Ì°æ¤¬¡Ö3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶Ì°æ¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÄ¹´ü¤¬µÙ¤ß¤Ç¶õ¤¤¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£¤È¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»î¤·¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢°ËÆ£¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëºæ¤â¤½¤Î´ü´Ö¤Ç°ËÆ£¤ÈÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¶¯°ú¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È·ë²ÌÅª¤Ë3¿Í¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤¿¡£