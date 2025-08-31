その足の痛み、「こむら返り」じゃないかも…3歳児を襲った"蜂窩織炎"とは？【ママリ】

りんごさんは、3歳の息子・あーくんと夫との3人家族。元日の深夜、あーくんが突然泣き出します。いつもと違う息子の様子に、りんごさんは不安を覚え…。わが子が溶連菌に感染し、回復するまでの体験談。りんご(@ringo_84_illust)さんの描く、『溶連菌で緊急入院した話』をダイジェスト版でごらんください。

急な発熱！「こむら返り」じゃない？

前日…突然「足が痛い」と泣き出した、息子・あーくん。急患センターを受診したものの、「こむら返り」と診断されます。痛み止めを処方され、自宅へと帰宅した、りんごさんたち。



ところが、あーくんの足は回復しません。それどころか、悪化しているように感じ、再び急患センターを受診します。さらに、診察を待っている間に発熱してしまった、あーくん。心配ですね。

「ぜったい違う」母の必死な訴え

「こむら返り」とはどうしても思えなかった、りんごさん。母の直感を必死に医師へ訴えます。すると、検査の結果、「炎症が起きている」という話になり、大学病院を紹介されます。

やっと判明！息子の足の痛みの正体は？

大学病院で「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」と診断されました。その後、緊急入院をへて、あーくんは無事、元気になりました。りんごさんが抱いた違和感を、そのままにせずに本当によかったですね。



小さな子どもは、自分の症状をうまく伝えることができません。だからこそ、いつも接している親が「いつもと違う」というサインを見逃さないようにしたいですね。

