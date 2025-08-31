山梨県は今夏、薄くて折り曲げることができる太陽電池を利用したブドウ栽培を行う実証実験を実施した。

太陽電池をブドウ畑の雨よけに貼り付け、日中に充電した電力を活用して夜間にＬＥＤライトをブドウにあてるというもので、ブドウの着色に効果があるという。２７日にはその内容がお披露目された。こうした脱炭素の取り組みは、官民の間で広がりをみせている。（大野琳華）

県農業技術課によると、実験に使われた「有機薄膜太陽電池」は厚さ０・３ミリで、折り曲げることも可能。光合成に必要な光も透過することができるという。

７月下旬から、県果樹試験場のブドウ農園を覆う雨よけに、０・３平方メートルの太陽電池を２０枚貼り付け、日中の太陽光を利用して充電。その電力で夜間に果樹の下から青色のライトを照らした。５時間ほどの充電で、約３０時間にわたりライトを照らすことができるという。

実験に使われたブドウは県独自品種の「サンシャインレッド」。鮮やかな赤色と、華やかな香りが特徴で、着色が良くなると、香りも強くなるとされる。

◇

２７日には、報道陣に実証実験の現場が公開された。

実験に使われたブドウが、露地栽培のブドウなどと一緒に並べられると、ライトに照らされたブドウの方が、より赤みが出ている様子が示された。今後は、着色や糖度、玉張りについてさらに調べていくという。

この日は長崎知事もサンシャインレッドを試食。「きれいで食べるのがもったいない」と笑顔を見せた後に口にすると「味は（露地栽培と）変わらない」と話していた。

試験場のブドウ農園では来年２月、甲府市内でつくられたグリーン水素を活用した実験も行う予定だ。シャインマスカットの農業ハウスにグリーン水素を燃料にした「水素加温機」を設置し、加温温度の推移やブドウへの影響について調べるという。

県は二酸化炭素を排出しない「カーボンフリー」による農業の実現を目指しており、これまでもＥＶ（電気自動車）軽トラックや電動自動草刈り機を県の施設に導入するなどしている。今回の実験では、生産された農産物のブランド力向上にもつなげたい考えだ。

県農業技術課の手塚順一郎課長は「脱炭素化は、国際情勢に左右されやすい石油からの脱却にもつながる。地球に優しい取り組みを好む消費者にも、山梨の果物を愛してもらえるようにしたい」と話した。