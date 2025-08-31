30ºÐàÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦á·ãÊÑ¤Î¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥¸ÊÌ¿Í¡×¡ÖK-pop¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿♡¡×
¡¡àÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦á¤¬Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Á°È±¤òÈý¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿àÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤óá¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡(30)¡£¹õ¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ëÉ÷¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°È±¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¿ïÊ¬¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¹áÀ¡¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ø¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸ÊÌ¿Í¡×¡ÖKPOPÅª¤ÊåºÎï¤µ¤ä¤Í¡¡¤¢¤¶¤È¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡×¡Ö¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ªK-pop¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥«¥¹¥ß¥ó¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£