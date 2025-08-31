

トラブルに直面したときの「一流の人」の思考法を紹介します（写真：RichR／PIXTA）

「想定外のトラブル」や「思いがけない失敗」に直面すると、知らず知らずのうちに凹んだ気持ちになるものですが、出版プロデューサーの西沢泰生氏によれば、世界で活躍する一流の人はみな「ネガティブな考えを排除し、何ごとも前向きに考える思考法を手に入れている」といいます。

そこで本稿では、西沢氏の著書『一流のバーテンダーは2杯目のグラスをどこに置くのか 超一流だけが持っている「すごい思考法」のつくり方』から一部を抜粋・編集して、クイズ形式で一流の人たちの考え方を紹介します。

楽しい雰囲気をぶち壊さないための振る舞い

ホテルやレストランで、見つけると不快になるもの。それは「髪の毛」。バスルームで、他人の髪の毛を見つけた時の不快感といったら……。

さて、世界的ソムリエ・田崎真也の著書にある、髪の毛に関する話からの出題。

彼女との初めてのデート。ちょっと無理して高級フレンチのお店に予約を入れたあなた。デート当日、いい雰囲気で進む食事。と、その時。「あっ…」と、小さな声をあげる彼女。見ると、あろうことか彼女のスープ皿に1本の髪の毛が……。

問題：レストランで、彼女のお皿に髪の毛が発見されました。さて、ホスト役であるあなたが、最初にするべきことは何でしょう？

答え：お店の代わりに、まず、あなたが彼女に謝る

もちろん、あなたには何の落ち度もありません。それでも、まずはあなたが彼女に謝るのです。

田崎真也は言います。「僕だったら、まず自分がゲストに『すみません』と謝ります。そして店のスタッフを呼び、料理の皿を取り替えてほしいと、静かに伝えます。

そこでスタッフを怒鳴ったりしたら、楽しい雰囲気は完全に壊れてしまい、もう元には戻らないでしょう。そのほうが、よほどゲストに失礼な態度です」。

初めてのデートだと、つい、女性に「いいカッコ」を見せようとして、普段、温厚な人まで、声を荒らげて店にクレームを言ってしまいがち。でも、それって逆効果。自分は「すぐに腹を立てる器の小さな男」だと言っているようなものです。

嫌われる男性の行動ランキングで、「店員に偉そうな態度をとる」って必ず入っていますよね……。「店員に怒る＝男らしい」というのは、勘違いだと心得ましょう。

笑顔は人間関係の「潤滑油」

田崎真也によれば、オープンテラスで食事をしている時、飛んできたハエが飲み物に入ったりしても、ヨーロッパの人たちはナイフの先でチョイと取り除いて何事もなかったかのように飲み続けるらしいです。

その理由は次の3つ。

・オープンテラスで食事をすれば、虫が飛んできて当たり前だと思っているから

・1杯分を捨ててしまうのは、もったいないと考えるから

・店にクレームを付けて「楽しい気分を台無し」にしたくないから

「汚いだろ！」という話はとりあえず抜きにして、大人たるもの、このようにスマートに振る舞いたいものですね。

そもそも人間関係をスムーズに進めるには、まず、自分が責任を取るのが一番。「お皿の髪の毛を見落とすようなお店に連れてきてごめん」と、最初に自分が責任を取る。その上で、お店に対しても冷静に言うべきことを伝えればいいのです。

イタリア出身のタレントのパンツェッタ・ジローラモは、「イタリア人は仕事中もニコニコしている。だって、楽しい雰囲気の方がいいから。でも、それを日本でやったら真面目に仕事していないと思われて、上司から怒られた…」ということを、著書で告白していました。

「怒り」は「笑顔」とは正反対。人間関係の潤滑油なのにねぇ。

「短気は損気」ということわざもあります。一時の感情で怒っても何一つ得することはありません。怒りで壊れた雰囲気も人間関係も、修復するのはとてもたいへんです。

怒りたいことが発生したら、「器が大きい自分を周りに見せるチャンス」くらいに考えるようにしましょう。

ピンチの時こそ、人間力が試される

天才ギャグ漫画家、赤塚不二夫のエピソードです。『天才バカボン』を描き上げた赤塚不二夫、締め切り前日に編集者に原稿を渡します。しかしその後、大事件が……。

「原稿をタクシーに置き忘れて、なくしてしまいました！」と編集者が蒼白で戻ってきたのです。タクシーとは連絡がつきません。しかし、翌日には原稿を印刷所に渡す必要があります。まさに大ピンチ！

しかし、赤塚不二夫はまったく怒ることなく、「ネーム（脚本のようなもの）があるからまた描ける」と言い、さらに……。

問題：このあと、赤塚不二夫が言った驚きの言葉は何だったでしょう？ 出だしは「まだ少し時間がある…」です。

答え：「まだ少し時間がある。呑みに行こう」

これはもちろん、落ち込んでいる編集者を気遣っての言葉です。呑んで戻った赤塚は、また数時間かけて同じ話を描きあげて、「2度目だから、もっとうまく描けたよ」と言って、その原稿を編集者へ渡したそうです。

こんなことをされたら、私が編集者だったら帰りのタクシーの中で号泣してしまいます！

自分への戒めとして35年間持ち続けた原稿

この話には後日談があります。紛失した原稿は、1週間後にタクシー会社から赤塚不二夫宛てに郵送されてきました。





「2度と同じ失敗を繰り返さないように、お前が持ってろ」と、赤塚不二夫からその原稿をプレゼントされた編集者は、その後35年間も、自分への戒めとして持ち続けたそうです。

そして、赤塚不二夫が亡くなった時、「この原稿の役目は終わった」と、フジオ・プロ（赤塚不二夫のプロダクション）を仕切る、娘のりえ子さんに原稿を戻したのです。だから、フジオ・プロには現在、『天才バカボン』の同じ回の原稿が2つ存在するのだそうです。

ファンからも出版関係者からも愛された彼の葬儀の参列者は、1200人に及びました。本当の優しさを持った赤塚不二夫が、いかに慕われていたかがわかります。

完璧な仕事や勝ち負けにこだわっていると、誰かが失敗した時についそれを責めてしまうもの。でも人間、完璧な人なんていないのですから、誰でもミスを犯します。

本当に優しい人とは、誰かが失敗した時や、トラブルが起きた際にも周囲を気遣うことができる人なのです。

（西沢 泰生 ： 作家・ライター・出版プロデューサー）