ÈþÀ¡¶Þ°Í¡Ê¤ß¤¹¤ß¡¦¤¨¤ê¤¤¡Ë¤¬Á°²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é10kg¹Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ëî²¿ÊÃæ¡ÖÁ°²ó¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é10kgÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÈþÀ¡¶Þ°Í
Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë9·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤37¹æ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþÀ¡¶Þ°Í¡Ê¤ß¤¹¤ß¡¦¤¨¤ê¤¤¡Ë¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ©ÌÀ´¶¤È¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Á¤â¤Á¤Î¼Á´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÀ¡¶Þ°Í¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ºÇ¶á¤ÏÄï¤¬Æ¯¤¯¥Ð¡¼¤Ç......
¡½¡½º£²ó¡¢½µ¥×¥ì¤Î»£±Æ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¡©
ÈþÀ¡¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¤âÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¤è¤Í¡£
ÈþÀ¡¡¡Á°²ó¤è¤ê¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢10kg¤°¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Ô¡¼¥¯¤ÎÂÎ½Å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»£±Æ¸å¤Ë4¡Á5kgÍî¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¹Ê¤Ã¤Æà¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Åö»þÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡©
ÈþÀ¡¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÊú¤¨¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤òË½°ûË½¿©¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¼Ìë¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÂçÀ¹¤ê¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÈþÀ¡¡¡°Æ³°¡¢¡ÖÆù¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁØ¤ÎÊý¤Ë¤Ï»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áé¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Áé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÈþÀ¡¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿ä¤·³è¤Ç¤¹¡£¿ä¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡£
ÈþÀ¡¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS ¶ PLANET¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥ê¥ª·¯¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀ¼¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·ÊÊ¤Î¤¢¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¼¥Õ¥§¥Á¤Ê¤Î¡©
ÈþÀ¡¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖME¡§I¡×¤Î¹â¸«Ê¸Ç«¤Á¤ã¤ó¤Î²ÎÀ¼¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤â¾®ÎÓÀé¹¸¤µ¤ó¤ä¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¤È¤«¡¢À¼¤«¤éÆþ¤ë¿ä¤·¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ë¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¤âÀ¼¡©
ÈþÀ¡¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤ò¸«¤ë¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤«¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÀ¼¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸½¼Â¤ÎÎø°¦¤Ï¤É¤¦¡©
ÈþÀ¡¡¡Îø¤Ï¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ä¤·³è¤ä»Å»ö¤â³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö¹¥¤¤«¤â¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÎø°¦´¶¾ð¤Þ¤Ç¤¤¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½2¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡©
ÈþÀ¡¡¡¤¹¤°Îø¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¹©Æ£¿·°ì¤ä¡¢¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¤ÎÂÀºË¼£¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£2¼¡¸µ¤Ë¤Ï¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Ê¬¡¢°Â¿´¤·¤ÆÎø¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Î¼ñÌ£¤ä¶á¶·¤Ï¡©
ÈþÀ¡¡¡Ëã¿ý¤ò¤Þ¤¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤ËÍ·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÇ¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤ÆºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤ª¼ò¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢Äï¤¬¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Äï¤µ¤ó¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡£
ÈþÀ¡¡¡Äï¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£Äï¤¬¤¤¤ëÅ¹¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ°û¤á¤Þ¤¹¤·¡¢º£ÅÙ¡¢Èà¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò³«¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª¼ò¤Ï¶¯¤¤¤Î¡©
ÈþÀ¡¡¡Ä«¤Þ¤Ç°û¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¼ò¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤È¤¹¤°Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈþÀ¡¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ÏËè²ó¿·¤·¤¤»ä¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÇ¯Áê±þ¤Î¼«Á³¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¾Àî·Ã»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»ÔÅè¤¢¤«¤Í
¡üÈþÀ¡¶Þ°Í¡Ê¤ß¤¹¤ß¡¦¤¨¤ê¤¤¡Ë¡¡
1997Ç¯12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹164cm B89 W60 H85¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¼çºÅ¤Î¡Ö¥®¥ã¥ë¥³¥ó2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@ermrdayo¡Û¡¡
¸ø¼°¸ø¼°Instagram¡Ú@misumidasu¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@misumidasu¡Û¡¡
ÈþÀ¡¶Þ°Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¿¥¤¥à¡Ù¡¡»£±Æ¡¿»ÔÀî½¨ÌÀ¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿»ÔÀî½¨ÌÀ