高級ブランドメロン「クラウンメロン」の夏の品評会が、静岡市内のホテルで8月29日に開かれました。

【動画】「こんなにおいしいメロンはないんじゃないか」高級ブランドメロン「クラウンメロン」の品評会＝静岡市

静岡市清水区の日本平ホテルで開かれたのは、「クラウンメロン夏作品評会」です。

品評会は年に4回開かれていて、今回は予選を通過した40人の生産者のメロン240個が並びました。

審査員は、袋井市の大場規之市長や県内外の市場関係者など14人が務め、形や大きさ、食感などを一つ一つ評価していきました。

〈県温室農業協同組合クラウンメロン支所澤木勝支所長〉

「梅雨明けも早く高温が続いて、大変栽培には苦労したんですけど、出品されたメロンは内容面で素晴らしいものが揃っていて、本当に一安心しています。すごく糖度が高くて、こんなにおいしいメロンはないんじゃないかなと思うような夏作の品評会だと思います」

1位にあたる優等賞には、袋井市の渥美直史さんが選ばれました。

品評会に出されたメロンは、日本平ホテルのラウンジで8月31日まで味わうことができます。