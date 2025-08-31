千葉ロッテマリーンズは31日、9月8日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で「チェコ ベースボールデー supported byパナソニック空質空調社」を開催し、チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチを行うと発表した。

「チェコ ベースボールデー supported byパナソニック空質空調社」は、2023年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流プログラム「マリーンズ−チェコ ベースボールブリッジプログラム supported byパナソニック空質空調社」の一環として行われ、チェコ観光案内パンフレットの配布のほか、チェコに拠点を持つパナソニックの製品の抽選やマリーンズオリジナルデザインのジアイーノの展示などが行われる。

サトリア投手は「親愛なるマリーンズの、そして日本の野球のファンのみなさん、こんにちは。オンジェイ・サトリアと申します。大阪・関西万博に際して来日を計画していたところ、8月に雨天中止となってしまったチェコ ベースボールデーの振替日程と思いがけずタイミングが重なり、ファーストピッチセレモニーでの登板というお話をいただきました。私のようなどこにでもいる一般人にとっては、壮大な出来事になりそうです。球場でのすばらしい時間をみなさんと過ごせるのがとても嬉しく、日本への旅が待ち遠しいです。9月8日、お会いできることを楽しみにしています」とコメントを寄せた。

＜オンジェイ・サトリアさんプロフィール＞

・投/打:右投/右打（投手）

・生年月日:1997年2月26日（28歳）

・経歴:チェコ代表 投手

国有電力会社に勤める傍ら、チェコ国内リーグのアローズ・オストラヴァで活躍。2023年のワールド・ベースボール・クラシックにて日本戦に先発登板し3回4奪三振。1児の父で、無類の「スター・ウォーズ」好き。