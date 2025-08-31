◇エキシビションマッチ KOBE CHIBEN―高校野球女子選抜（2025年8月31日 バンテリンD）

マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBE CHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが名古屋市のバンテリンドームで行われた。

試合前にはイチロー氏の後輩に当たる、豊山町立豊山中学校1年で野球部に所属する副島羽加（わか）さんが始球式を行った。

18・44メートルの距離を投げるのは初めてだったが、見事なストライク投球。大きな拍手を浴び「届くかなって不安だった。凄く緊張したけど、ストライクが入ってうれしい」と笑顔で話した。

投げ終わると、イチロー氏から「頑張ってね」と優しく声を掛けられたという。

副島さんは小3時に豊山町スポーツ少年団に入団。小、中と「めっちゃ憧れている」というイチロー氏と同じ球歴で白球を追い続けている。

点数は「86点」で、将来は「女子プロ野球の選手になって、みんなに知られる選手になりたい」と夢を語った。