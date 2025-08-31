石橋蓮司、“孫”とスイカにかぶりつく 仲良しショットに反響「理想のおじいちゃん」「素敵な写真」
俳優の石橋蓮司が、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“孫”とスイカにかぶりつく石橋蓮司
公式SNSは、「第6話ご視聴いただきありがとうございました！ スイカを食べようとする辰さん（石橋蓮司）と、夢中で頬張る虎太郎くん（佐藤遙灯） おじいちゃんと孫の夏の思い出」とつづり、半田辰役の石橋蓮司、孫息子・虎太郎役の佐藤遙灯が仲良くスイカにかぶりつく、微笑ましい一枚を紹介した。
ファンからは「石橋さんが素敵過ぎました 神がかった お芝居 人生で1番感動しました 本当に素晴らしかったです」「石橋蓮司さん、理想のおじいちゃんでした。亡き祖父を思い出しました」「素敵な写真 大好きなおじいちゃんが最期を迎えることを幼いながらも虎太郎くんは分かってたんだよね。感情を抑えるためにゲームしてたのかなと思いました。想いが溢れた最後の涙は感動しました」などの声が寄せられている。
【写真あり】“孫”とスイカにかぶりつく石橋蓮司
公式SNSは、「第6話ご視聴いただきありがとうございました！ スイカを食べようとする辰さん（石橋蓮司）と、夢中で頬張る虎太郎くん（佐藤遙灯） おじいちゃんと孫の夏の思い出」とつづり、半田辰役の石橋蓮司、孫息子・虎太郎役の佐藤遙灯が仲良くスイカにかぶりつく、微笑ましい一枚を紹介した。