中国のロボット革命が思いがけず地球を救う―インドメディア

中国メディアの参考消息は28日、「中国のロボット革命が思いがけず地球を救う」とするインドのエコノミック・タイムズの記事を紹介した。

記事はまず、「中国広東省にある工場のロボットアームが並ぶ壁のそばで驚くべき出来事が起こっている。中国にとって機械化への大胆な前進となるはずだったこの計画は、前例のない規模の環境実験へと変貌を遂げ、気候変動対策における人工知能（AI）の活用方法を再定義する事態となっている。これらのコンピューターによって制御された機械は、単に生産を加速しコストを削減するだけではない。環境に優しく、しかもその効果は往々にして劇的で、開発者が予見しなかったような形で現れることもある」と伝えた。

記事によると、フォックスコンの深セン工場では、AI搭載ロボットによって材料の浪費が35％削減され、同時にエネルギー使用量も28％削減された。これは、人間の労働では決して達成できない微細な精度を持つロボットと資源利用を絶えず合理化する機械学習アルゴリズムによって実現されている。興味深いのは、こうした持続可能性の恩恵が、効率性重視の取り組みの副次的効果として生じたことだ。

記事によると、この傾向は1カ所の工場にとどまらない。中国の製造業では、AIロボットが、科学者が「偶発的な環境保護主義」と呼ぶ、純粋な利益追求から生まれたグリーンテクノロジーの先駆けとなっている。インテリジェントロボットシステムは、空気の質をリアルタイムで監視し、生産パラメータを自動的に調整することで、排出量を最小限に抑える。AIはサプライチェーンの物流に変革をもたらし、最適化されたルートと予測されたメンテナンスを通じて輸送に関連する二酸化炭素排出量を大幅に削減している。

記事は「おそらく最も魅力的なのは、こうしたロボットがイノベーションの触媒として機能し始めていることだ」とし、江蘇省の繊維工場では、AIシステムが、水の消費量を60％削減し、有毒な染料を一切使用しない全く新しい製造方法を提案し始めていると紹介した。

記事によると、製薬業界も劇的な事例を示している。AIロボットを導入した中国の製薬工場では、精密自動混合によって汚染リスクが低減するだけでなく、化学廃棄物も10分の1以下に削減できることが実証されている。

記事は「このグリーン革命の魅力は、自己強化的であることだ」とし、「コンピューターが環境に関する情報を収集するにつれて機械学習アルゴリズムはより高度な最適化の可能性を認識する。効率性が向上するたびに、より一層の改善につながる情報が生成され、環境イノベーションを加速させるプロセスが生まれる」と伝えた。

記事によると、その影響は中国の国境を超えて広がっている。AIを活用したこれらのグリーンテクノロジーは、成熟するにつれて世界各地に広がり、新興国における環境改善を加速させる可能性を秘めている。グリーントランスフォーメーションは、中国を変革するだけでなく、全世界の持続可能な開発のための技術的な青写真も提供している。

記事は、このAIを活用したグリーントランスフォーメーションについて、「環境に優しい未来は、専門的な環境対策プログラムによってもたらされるのではなく、AIを原動力とする効率性の飽くなき追求によってもたらされる可能性を示唆している」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）