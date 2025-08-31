【連載更新！】綾小路 翔が芸能界で出会った「モノホンのスタア☆とタフガイたち」武友伝

“サクセスの象徴”

気がつけば第３回を迎えたこの連載。一番最初にお伝えした通り、あくまで綾小路の記憶と主観のみで一方的に語っておりまして、ご本人確認なども一切していないという、このご時世において大変スリリングなスタイルでお届けしております。

ゆえに、時に事実や史実とは異なったことを言っている可能性は大いにあります。いや、当然いいかげんなことを吹聴するつもりなど一切ないのですが、感覚としては居酒屋で出会った謎の酔っ払いの与太話を聞いている気分でお読みいただければ幸いであります。

さて、今回お話しするのは、自分がこの世で最も尊敬していると言っても過言ではない兄貴分的存在であり親友……そう、我が国を代表するロックバンド『GLAY』のリーダー、TAKUROさんであります。

TAKUROさんは前回お話ししたYOSHIKIさんの様な破天荒なタイプの方ではありません。むしろ、あんなクレイジーな時代のマッドな環境において、こんな真っ当に生きてきた人は見たことないというか。逆に超異質なロックンローラーだと感じています。

僕が初めてお会いした時、TAKUROさんは丁度30歳ぐらいだったと思うんですが、既に達観していた印象でした。今思えば、実際には30なんて小僧のはずじゃないですか。でもTAKUROさんはあの時点で圧倒的な落ち着きと柔らかな威厳をまとっていました。『ONE PIECE』的に言うと「覇王色」みたいなことですね。

ロングタイムアゴー、僕らが思春期を迎えた’90年代初頭、音楽業界はまさにゴールドラッシュに突入した頃で、「まだまだカネが埋まってるぞ」っていう空気に満ち溢れていたのだと思います。CDという大発明があって、一家に一台プレイヤーが普及したのがおそらくその頃だと思うんですね。

あの時代に多くのプロダクションやレーベルが覇権を巡り、壮絶な戦いを繰り広げました。時を同じくして空前のバンドブームが巻き起こり、幾つもの才能が見出され、大きく輝き出す者もあれば、無残に散りゆく者も少なくありませんでした。

やがて’90年代の半ばには、ミリオンヒットが連発される時代が到来。優秀な音楽プロデューサー達の活躍による邦楽の多様化、さらにカラオケの盛り上がりも貢献し、市場は大爆発。加えてストリートからも新世代のアーティスト達が数々台頭し、我が国の歴史においても最も音楽ビジネスが活性化したのが’90年代半ばから2000年にかけてのことだったと記憶しています。

そんな戦国時代を制した、まさに“J-POPの頂点”の一角が『GLAY』であり、我々底辺のバンドマンからすると、まさに“サクセスの象徴”的存在でありました。

僕の記憶が正しければ、TAKUROさんと初めて直接お会いしたのは2002年５月26日。我々『氣志團』がデビューしたのは2001年12月なのですが、「オールナイトニッポン」のパーソナリティはデビュー前から担当しておりました。

たしか８月ぐらいからやらせてもらっていたと思います。「とにかくラジオ向きの子がいるから」とレコード会社が売りこんでくれたんじゃないかな？ 詳しいことはわかりませんが、今思うととんでもないことであります。

なんせ、自分が中学時代一番夢中になっていたのが「オールナイトニッポン」で。大槻ケンヂさんだったり、電気グルーヴだったり、その少し前で言うとデーモン閣下だったり、いわゆるサブカル出身のミュージシャン達が人気を博していました。

世間一般の常識や流行とはかけ離れた、彼らの独特な視点や世界観からもたらされるユーモアが何しろカッコよくて。最後の「宝島」世代からすると、最も誇らしく、最も憧れていたメインストリームが「オールナイトニッポン」だったんです。

僕は金曜日の２部からスタートしました。当時ここは「バカ枠」と呼ばれていて、海のものとも山のものともつかないギリギリのやつにちょっとやらせてみるという、いわゆる一つのお試し枠でした。

「金曜の真夜中から朝にかけての時間だし、どうせ変なやつしか聴いとらんだろう？」……という判断があったかどうかはわかりませんが、あの頃の「オールナイトニッポン」にはそんな大らかさといいかげんさがありましたね。

お笑いの方ともテレビタレントの方とも違う、それぞれの土壌で培われたトーク力や企画力を望まれる場所だったので、僕みたいな野良が入り込めたんだなと、今になって思います。

ちなみに、その前のパーソナリティが人気バンド『GO!GO!7188』だったのですが、ある日、彼女たちの枠で突然無名のヤンキーバンドのメンバーだと名乗るしゃがれた声の男がボソボソ喋り出したものですから、そりゃあもう、めちゃくちゃ苦情が来ました。初めての放送のときはクレームのFAXが約1400通。

翌日、仙台でライブがありまして、放送終了後の朝にそのままニッポン放送から車移動だった為、助手席でそれを読みながら向かったんですけど、４時間〜５時間経って仙台に到着してからも読み終わらなかったほどでした（笑）。

突如訪れたシンデレラストーリー

そんな洗礼を受けつつ、それでも放送を録音したものを自宅で聴いて“確かに俺の声ってこもりがちだな”なんて反省しながら練習しているうちに、少しずつからかい半分のリスナーが増えてきて。

まだインターネットが今ほど一般層に普及していない時代です。“実際どんなのかは知らんけど、なんか『キシダン』とかいうヤンキーのバンドがいるらしいぞ？”くらいな知名度の時に、出演したドラマ『木更津キャッツアイ』（TBS系）が全国放送されたんですよ。それで“ああ、コイツらだったのか！”と認知してもらえて、その後、NHK『トップランナー』で特集されたあたりから一気に広まったと記憶しています。

で、その翌月の３月に代々木公園でフリーライブをやることになっていたんですけど、『木更津キャッツアイ』のドラマの中でもライブのポスターを貼らせてもらったんです。後はラジオで告知して。

「1000人来たら御の字」と考えていたんですが、蓋を開けたらまさかの２万人もの方々が集まってくれて。そこでガーって周囲がザワついて、そのままファーストアルバムがオリコンチャートの３位に入ったんです。サブカル最底辺のバンドに突如訪れたシンデレラストーリーでした。

しかし、そんな現象が巻き起こる前から、密かに我々に注目してくれていた方がいました。“『GLAY』のラジオ番組で『氣志團』の曲がよく流れている”という怪情報が飛び交ったのです。

当時、『GLAY』との接点がなさすぎて、それ以上の情報は入ってこなかったのですが、どうやら我々の曲をかけてくれているのはTAKUROさんで、しかも全部、僕らがインディーズ時代にリリースしたインスト曲だというんです。

そんなマニアックな曲、おそらく『GLAY』ファンの皆様には一つも刺さらなかったと思うんですけど、TAKUROさんは「めちゃめちゃオモロいんだよ、このバンド」と、我々の話をしてくれたり、曲をかけてくれていると。

「あのTAKUROさんが！？ んなわけねーだろ！ ウソつけ！」ぐらいに思ってたんですけど――僕、４月26日が誕生日なんですが、ラジオの放送日とかぶったんですよ。そしたらスタッフさんが頑張ってくれて、「オールナイトニッポン」２部のバカ枠やってる誰も知らないやつを祝ってやろうと、いろいろな方に声をかけてくださっていたんです。

同じ「オールナイトニッポン」のパーソナリティ繋がりで『モーニング娘。』の中澤裕子さんがバースデーメッセージをくださったり、YOU THE ROCK☆さんは我々の『One Night Carnival』をご自身の名曲『超楽C-E-Z』とマッシュアップしてくださったり。

その時、本日の目玉として紹介されたのが、TAKUROさんから届いたプレゼントとメッセージでした。TAKUROさんが大好きな人に贈るというジョン・レノンとオノ・ヨーコのポートレートに「前から大好きで、凄い才能だと思っているので、いつかお会いできるのを楽しみにしてます」的なメッセージが添えられていたんですよ。

イラスト・文：綾小路 翔