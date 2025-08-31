タレント・俳優のかとうれいこさん（５６）が自身のインスタグラムを更新。

２７年ぶりの写真集について、綴りました。



かとうれいこさんは「かとうれいこ27年ぶり最新写真集『AROUND』（講談社）が10月3日(金)に発売します。」と、投稿。



続けて「27年ぶり⁈多分私が1番びっくりしています」と、綴りました。









そして「素敵なチームの皆さんと初めて訪れた オーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました」と、記しました。





かとうれいこさんは「20代を一緒に駆けてきてくれた皆さんはもちろん、同世代の女性にも見ていただきたい、そんな大切な作品です。」と、説明。



続けて「皆さんにそっと寄り添える様な、時々見返したくなる様な、そんな写真集になってくれたら嬉しいです。」「どうぞよろしくお願いします」と、ファンに向けて呼びかけています。



更に、かとうれいこさんは、10月5日（日）にイベントがある事も明かしています。





この投稿にファンからは「れいこさん、昔も今も素敵で大好きです」・「大好き。青春。」・「綺麗な方、感じがとっても好き」などの反響が寄せられています。







【 かとうれいこさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1969年2月19日

出身地：埼玉県

血液型：Ａ型

趣味：ゴルフ・フラダンス

資格：ハンドケアセラピスト、ハーブティーソムリエ



【担当：芸能情報ステーション】