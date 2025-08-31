【 かとうれいこ(56)】 27年ぶりに写真集 「多分私が1番びっくりしています」「大人の夏を撮影していただきました」「同世代の女性にも見ていただきたい」
タレント・俳優のかとうれいこさん（５６）が自身のインスタグラムを更新。
２７年ぶりの写真集について、綴りました。
かとうれいこさんは「かとうれいこ27年ぶり最新写真集『AROUND』（講談社）が10月3日(金)に発売します。」と、投稿。
続けて「27年ぶり⁈多分私が1番びっくりしています」と、綴りました。
そして「素敵なチームの皆さんと初めて訪れた オーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました」と、記しました。
続けて「皆さんにそっと寄り添える様な、時々見返したくなる様な、そんな写真集になってくれたら嬉しいです。」「どうぞよろしくお願いします」と、ファンに向けて呼びかけています。
更に、かとうれいこさんは、10月5日（日）にイベントがある事も明かしています。
この投稿にファンからは「れいこさん、昔も今も素敵で大好きです」・「大好き。青春。」・「綺麗な方、感じがとっても好き」などの反響が寄せられています。
【 かとうれいこさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1969年2月19日
出身地：埼玉県
血液型：Ａ型
趣味：ゴルフ・フラダンス
資格：ハンドケアセラピスト、ハーブティーソムリエ
