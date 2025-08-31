女優の蒼井優（40）が31日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。声優を務めた映画「それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー」について語った。

まず、声優仕事について「楽しいですね。“空を飛ぼう”と思った時、実写だとハーネス着けて吊ってもらって、空飛ぶカットを撮るまでに凄く時間かかる。けど、アニメって声だけで空飛べるじゃないですか。あれが凄い楽しくて。声優さんのお仕事って“世界が飛べる”。パッて全然違うところに連れて行っていただけるから、それが凄い好きですね」とコメント。

「本業の声優さんがいらっしゃって。その中で声かけていただけるって、本当に“お邪魔します”っていう。だから、どんだけ現場で恥ずかしくてもいいから“教えてください！”“違ってたらおっしゃってください”って感じです」と続けた。

そんな蒼井は、同作でチャポンの声を務めた。

「アンパンマンは難しかったですね。絵を見たら、キャラクターの声をみんな脳内で再生できるじゃないですか。何十っていう役の声を皆が知ってる中で、新キャラクターで入るって違和感が生まれるから。アンパンマンはどうやればいいんだって」。

一方で「アンパンマンに髪の毛拭いてもらったりとか、チーズと一緒にお風呂入ったりとか、アンパンマンに寝かしつけしてもらったり。私のキャラクターがしてるだけで、もう凄い幸せでした。こんなにうれしいんだと思いましたよ」と振り返った。