¥É·³»Ø´ø´±¡Ö¤¿¤À¤¿¤À»ÄÇ°¡×¥¥±¤Î¥Î¡¼¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡õ»Ø¼¨½Ð¤·Ìò¥Ù¥Ã¥Ä¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¥ß¥¹¤Ë¶ì¸À
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡½6¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤ÇÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤¬3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬½é²ó¤«¤é±¦¼ê¤«¤éÎ®·ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â7²ó4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤¬1¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÀÛ¹¶¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢6°ÂÂÇ¤Ç1ÆÀÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¶·â¿Ø¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¿¥¤¥é¡¼¡Ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ë¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¡£ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬·çÇ¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ä¼éÈ÷¤ÎºÙ¤«¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥ß¥¹¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤¬¾¡Íø¤ËÃÍ¤·¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤ÆÉé¤±¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï0¡½0¤Î5²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂçÃ«¤¬º¸Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤â¡¢»°Áö¤Î¥¥±¤³¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ËÜÎÝ¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï½éµå¤Î¹â¤á¤ÎÂ®µå¤òº¸Íã¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤Æµ¾Èô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£º¸Íã¥°¥ê¥¨¥ë¤ÎÁ÷µå¤¬»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÊý¸þ¤Ø¤½¤ì¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¥¥±¤¬°ìÎÝÂ¦¤Ø¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¶î¤±È´¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ê¢ÉôÉÕ¶á¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¥¢¥¦¥È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¸¡¾Ú¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¥Ù¥Ã¥Ä¤â¥¥±¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°ÎÝÂ¦¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ø¼¨¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥±¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥¥±¤Ë¼Õ¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÈà¤Ë¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥à¡¼¥¡¼¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤ò»ëÇ§¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¥¨¥ë¤Î¹¥ÊÖµå¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼Â¹Ô¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï¡¢Áö¼Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÌ£Êý¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÃÙ¤ì¤¿¡£¥¥±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÁöÎÝµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À»ÄÇ°¡×¤È¥¥±¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈËÜÎÝÉÕ¶á¤Ç¤Î»Ø¼¨¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥ß¥¹¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¥¥±¤Ï¡Ö¥¿¥°¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥Û¡¼¥à¤ØÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢Á÷µå¤¬¥à¡¼¥¡¼¤¬¡È¤³¤³¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤í¡É¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸þ¤ØÎ®¤ì¡£»ä¤Ï¥à¡¼¥¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£