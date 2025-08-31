本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で、チームは1-6で敗れた。デーブ・ロバーツ監督は試合後、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の憤死に言及した。

0-0の5回無死二塁、三塁の打席。大谷はレフトへの飛球を放った。三走キケがタッチアップ。送球が逸れ、捕手モレノが飛び込むようにしてタッチした。スライディングしなかったキケは、ぎりぎりのタイミングでアウトに。ドジャース先制かと思われたが、最悪の形でゲッツーとなった。リプレー検証でも判定は変わらなかった。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組で、ロバーツ監督が取材に応じる姿が公開された。キケの走塁について「彼はムーキー（ベッツ）が見えなかった。グリエルの送球も素晴らしかったのは明らかだ。ムーキーが見えなくてスライディングができなかった」と語った。

次打者のベッツが本塁付近で、キケにスライディングを指示するような動きも見せていた。ロバーツ監督は「理想を言えば、走者が見るにはもっと良い場所にいなければならなかった。彼は間に合わなかった」とコメント。キケの視線に入る場所に、ベッツが立てなかったことが要因の一つであると淡々と指摘した。

4回、5回、6回とノーアウトで得点圏にランナーを進めるも、無得点に終わる拙攻。右手から出血がありながら5回まで無安打投球を続けた先発グラスノーを見殺しにした。守備も乱れる展開に、指揮官は「普段とは違い、集中力の欠如が多くみられた。打席でもプレーでも、起こってならないミスやプレーがいくつもあった。自分たちに負けてしまったということだろう。言い訳はできない」と肩を落とした。



（THE ANSWER編集部）