「運転するからどいてくれ！」迷子犬がパトカーに居座り…運転席で“ワン”として動かず　警察官もお手上げ　アメリカ・コロラド州

アメリカ・コロラド州で警察官が遭遇したのは、思わず笑いを誘う迷惑な出来事だった。

迷子の犬がパトカーに乗り込み、運転席を占拠してしまったのだ。

警察官が懸命に説得するも犬は動かず、押し問答の末ようやく席を譲った。

犬はその後、無事に飼い主のもとへ戻されたという。

パトカー運転席を犬が占拠

アメリカ・コロラド州で警察官が遭遇したのは、ちょっぴり迷惑な場面だった。

なんと警察官の目の前で、犬がパトカーに“ろう城”したのだった。

当初、警察官が「やあ、元気かい？」と声をかけた先には、迷子になっていた1匹の犬がいた。

さらに犬は、警察官が「お！乗ってくかい？」話しかけた直後、パトカーに駆け寄り、自ら車に乗り込んだ。

しかし、犬が乗り込んだ場所は、なんと運転席だった。

警察官が「どいてくれるかい？ 運転するから」と話しかけても、犬は“運転は自分にまかせろ”と言わんばかりに“ワンとして動かず”にいた。

“犬のお巡りさん”に警官も苦笑

その後も警察官は、「なあ、こっちに座れよ。ヨダレが垂れているぞ！もう！」と押し問答を続けていたが、犬は動く気配がない。こうなったら運転してもらう、なんてこともできるはずもなく、警察官は困り果てていた。

警察官が、「さあ、もういいだろ？離れてくれ」と必死の説得を続けると、犬はようやく運転席から離れていった。

運転席で“お座り”を続けたその姿は、まるで“犬のお巡りさん”のようだった。

その後、犬は飼い主のもとに戻されたという。

（「イット！」 8月28日放送より）