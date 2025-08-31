Ãæ¹ñ¡¡8·î¡ÖÀ½Â¤¶ÈPMI¡×49.4¡¡¡È·Êµ¤È½ÃÇ¤ÎÀáÌÜ¡É5¤«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤ë
Ãæ¹ñ¤Ç8·î¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Êµ¤¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤¬49.4¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢È½ÃÇ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö50¡×¤ò5¤«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ½Â¤¶ÈPMI¡×¤Ï49.4¤Ç¤·¤¿¡£
7·î¤è¤ê0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Êµ¤¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î¡Ö50¡×¤ò5¤«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï¡¢Á°¤Î·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î·Êµ¤¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆÃæ´Ö¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤ÇÀè¹Ô¤¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î·Ê¶·´¶¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê²þÁ±¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£