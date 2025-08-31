グラビアアイドルの葉月くれあさんが、1st写真集「clarus」発売記念会見を行いました。

撮影はオーストラリア・ケアンズで行われ、まるで葉月さんと一緒に海外旅行を楽しんでいるかのような気分が味わえる一冊に仕上がっています。



【写真を見る】【 葉月くれあ 】 美ボディの秘訣は「温活」 1st写真集「clarus」の出来栄えは自信の「100点満点」

葉月さんは、“今まで応援してくださって、支えてくださったファンの皆さんやスタッフ、家族に感謝の気持ちや成長をカタチにすることができて、とても嬉しいです“とニッコリ。

出来栄えは“100点満点“と話し、“世界中の私のことを今まで応援してくださった皆さんに(写真集を)見てほしいです“と胸を張りました。





体づくりのためにピラティスとホットヨガを1年以上続けているといい、“「温活」を日々心がけています。とても冷え性なので。たくさん体を温めて、むくみを取って、食べるものも常温の水や白湯、生野菜ではなく温野菜を食べたり、写真集撮影の間は特に温かい食べ物を食べるように過ごしました“と、明かしました。





葉月さんは、“もし次の写真集を出すとしたら、どんな内容にしたいか“との質問に“日本が大好き。もし次に写真集が出せるなら、春夏秋冬かけて、いろんな日本で撮影したいと思います。地元の大阪にも行きたいですし、冬は北海道に行ったり“と夢を膨らませていました。





【担当：芸能情報ステーション】