■高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN（31日、バンテリンドーム ナゴヤ）

【写真を見る】イチロー率いるKOBE CHIBEN、初回は無得点...松井秀喜は空振り三振、松坂は“魚雷バット”で遊ゴロ 松井稼が初ヒット

今年で5度目の対戦となった「高校野球女子選抜」と「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」のエキシビションマッチが開幕。KOBE CHIBENの初回の攻撃は、元メジャーリーガー4人が打席に立ったが、無得点に終わった。

まず“先発イチロー”が1回のマウンドへ。1番・下田芽音（福知山成美）への1球目は134キロもデッドボール、さらに1死一塁から3番・矢島莉々果（神戸弘陵学園）にも際どいコースで攻めたがまたもデッドボール。1死一、二塁で迎えるは高校通算5本塁打の新谷早琴（福知山成美）、カウント2ー0から捉えられたが、サード正面の併殺打。イチローは立ち上がり無失点で切り抜けた。

その裏、1番・イチローはすぐに打席に向かうと、先発の阿部さくら（神戸弘陵学園）に2球で2ストライクと追い込まれ、外角高めのボールに合わせるだけのバッティングとなりセカンドゴロ。初出場の2番・松井稼頭央（49）はセンター前に上手く弾き返し、初打席初ヒットをマークした。

1死一塁で3番の松坂大輔（44）を迎え、MLBでも話題となった“魚雷バット”を手に打席に立ったがショートゴロ。さらに2年連続参戦の4番・松井秀喜（51）はカウント0ー2から外角低めのボールにバットが空を切り、空振り三振で3アウトに倒れた。

