½ÉÅ¨¤È¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÎÇË³Ê¿··ÀÌó¤Ëà¥ä¥ó¥¡¼¥¹»ëÅÀá¤ÇÈéÆù¡Ä£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¼é¸î¿À¤Î¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥óÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÈÍèµ¨°Ê¹ß¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿Èº¸ÏÓ¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£²£¶¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£´¤È°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÃæÆîÊÆÁª¼ê¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Ë£±£³£³£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤®¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ë¤ÏÁê¸ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë£±Ç¯·ÀÌó¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£µåÃÄ¤ÏÍèÇ¯£²·î¤Ë£³£¸ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº¸ÏÓ¤ËÇË³Ê¤Î·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¡¢½ÅÍ×ÀïÎÏ¤òÍèµ¨°Ê¹ß¤â³ÎÊÝ¤·¤¿·Á¤À¡£Á´À¹´ü¤Îµ±¤¤ò´°Á´¤Ë¼è¤êÌá¤·¤¿¹äÏÓ¤Î·ÀÌó±äÄ¹¹ç°Õ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥ì·³¤È¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÎÁê»×Áê°¦¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¿··ÀÌó¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÏÀÄ´¤ÇÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹ºßÀÒ»þ¤ËµåÃÄ¤È¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤È½ÉÅ¨¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌª·î¤Ö¤ê¤òÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÊóÆ»¡£µ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡ÖÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥ä·³»þÂå¤ò¡ÖÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¥ì·³¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤Î¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Î¸¥¿ÈÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥ä·³»þÂå¤ÎËÛÊü¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç£³ÅÙ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤Ç¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¤ÏÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÉ¸æÎ¨£´¡¦£´£¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤ËÂ¤Î´¶À÷¾É¤Ç·ç¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ò²ð¡£¤È¤ê¤ï¤±¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÏàÌäÂê»ùá¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢½ÉÅ¨¥ì·³¤¬¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨£¸ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É½¼¼Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡£¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¹äÂ®µå¤ÇÇË³Ê·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àº¸ÏÓ¤Ï¡¢°ø±ï¿¼¤¤Ì¾Ìç¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»õ¤®¤·¤ê¤µ¤»¤ë³èÌö¤¬º£¸å¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£