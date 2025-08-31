身支度をはじめると、それに気付いたポメラニアンさんが…。想定以上に監視を強めてくる姿は記事執筆時点で76万回を超えて表示されており、3.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：洗面所で身支度をはじめると、背後で犬が…愛おしすぎる『監視強化』】

身支度をはじめると、犬が…

Xアカウント『@pomepomePicardy』に投稿されたのは、ポメラニアン「ピカルディ」くんのお姿。この日、飼い主さんはピカルディくんの『いつもの行動』をこっそり撮影することに成功したのだとか。

その『いつもの行動』はというと…。飼い主さんが身支度を始めると監視を強めること！

洗面台に向かって身なりを整える飼い主さんの背後で、じーっとその様子を観察していたのだそう。その姿は『自分をおいて出かける気じゃないか…？』と伝えているようだったとか。

ピカルディくんの可愛い行動は多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「出かける間際までストーカーなのね」「気になるんですね」「犬は決して飼い主から目を離さない」「完全にマークされてるんじゃないか」などのコメントが寄せられています。

人間味が強すぎる姿が大人気

2021年5月25日生まれのピカルディくんは、笑顔がとっても素敵で人間味の強さ、個性が魅力的な男の子。二足歩行の安定感はまさに人間顔負けで、今度はそのうち日本語を話し出してもおかしくないほどだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすピカルディくんの日常から目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomepomePicardy」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。