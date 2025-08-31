親の失業や事業不振、突発的な家計の急変――。予期せぬ事情で、大学進学を支えるはずだった家庭の計画が、ある日突然崩れることがある。夢を諦めないために多くの学生が頼るのが奨学金だが、それは学びの機会を得るための「希望」であると同時に、当然ながら卒業後の人生に長く続く「負債」という現実も伴う。本記事では、Aさんの事例とともに、奨学金を借りる若者の実情について、アクティブアンドカンパニー代表の大野順也氏が解説する。

家業は温泉宿…両親が応援してくれた夢

幼いころから、宿に訪れたお客さんが笑顔になる姿を目の当たりにしてきた。両親の働く背中は、なによりも輝いてみえた。

「もっと地元の魅力を知ってもらいたい。そして将来は自分が宿を継ぎ、もっと大きくするんだ」――それがAさんの原点だった。

大学進学のため上京したタイミングでの悲劇

Aさんは北陸地方の出身。両親が営むのは、客室7室ほどの小さな温泉宿と観光ガイド業。家族経営の宿で、地酒蔵の案内や温泉街散策を組み合わせた“地元密着型のおもてなし”で人気を集め、外国人観光客も多く訪れていた。

「地方創生や観光業を体系的に学びたい」そう考えたAさんは、東京の私立大学進学を決意。当時40代、月収100万円〜150万円程度の収入があった両親は「学費は私たちが出すから」と背中を押してくれたという。

しかし2020年春、大学入学と同時に新型コロナウイルスが猛威を振るい、宿は深刻な打撃を受ける。予約は相次いでキャンセル、宿泊ゼロの日も続き、固定費が重くのしかかった。

入学までに必要だった費用は入学金や授業料、パソコン、教材、住まい探しや引っ越し、新生活用品など合わせて約180万円。両親がなんとか工面してくれた。しかしその後「ごめん……。来年の授業料が払えるかわからない」と母から涙ながらの連絡を受け、なんと返事したらよいかわからなかった。

大学入学早々に、親にこれ以上負担をかけられないと、当初は想定していなかった日本学生支援機構の貸与型奨学金（第二種）を月12万円借りる決断をしたという。同時に週3日、倉庫での軽作業アルバイトをし、月約8万円を稼ぎ、生活費をやりくりした。

稼いで家族を支えるために

大学1年生の年末、上京後初めて実家に帰省したAさんは、かつて観光客で賑わった温泉街が閑散としている光景を目にし、言葉を失った。馴染みの店の多くは一時休業や廃業を余儀なくされており、親や地域の現状に胸が痛んだ。この体験が、「家族を支え、地元をなんとかしなければ」という思いを一層強めた。

Aさんは奨学金やアルバイト代で生活費や学費をやりくりしつつ、将来のための貯金もなんとか行っていた。また、課外活動にも積極的に取り組み、大学の研究室では地域活性化に関する分野を精力的に学び、休みの日には都心で行われる各地域のイベントを手伝うなど、地元への想いを胸に学び続けていた。一方で、友人からの誘いを金銭的な理由で断ることも少なくなく、「自分だけ別の時間を生きているような感覚」に苛まれることもあったという。

廃業に追い込まれた家業の宿

大学3年の春、両親から実家の宿を廃業するという知らせが届いた。地元の人々の支援や融資を受けても、経営を続けることは困難だった。幼いころから誇りだった宿がなくなる――その現実にショックを受けつつも、「両親のために、地元のために、また、自分の夢を実現させるためにも、もっと努力をしよう」という覚悟が芽生えたと、Aさんは当時を振り返る。

就職活動では、当初志望していた観光業から方向転換。若いうちから努力次第で稼げる成果報酬型の営業職を選び、不動産会社に就職。まずは経済的に家族を支える道を選んだ。

現在、社会人2年目のAさんは月2万7,000円の奨学金返済を行っている。住民税も加わり、可処分所得の少なさを実感しているが、営業としての成果もではじめ、繰上げ返済を計画しているという。

「大学時代の友人が地方に関わる仕事をしている話を聞くと、遅れをとっている気がして焦ったこともありました。でもいまでは、それが刺激に変わりました。まずは奨学金を完済して、その先には両親の宿を復活させる、それが私の夢です」

子どもの「遊びや体験活動の費用」「将来の貯金」を削らせないために

Aさんのように、自分ではどうしようもない事情で奨学金を借りた若者は少なくない。親の事業不振、失業、病気など、予測不能な出来事で進学資金計画が崩れる例は多い。奨学金は夢を諦めずに学びを続けるための重要な制度だが、卒業後は長期的な負担となる。

NPO法人キッズドアの「2025夏 子育て家庭アンケート調査報告」によると、ほぼすべての家庭が物価高による家計悪化を感じ、約8割が子どもの「遊びや体験活動の費用」「将来のための貯金」を削っている。昨年と比較して賃金が上がったと答えた家庭も、その約9割が「賃金の増加幅は物価上昇に対して十分だと思っていない」と回答した。今後、奨学金を借りざるを得ない家庭はさらに増えるとみられる。

こうした状況のなかで注目されているのが、企業による「奨学金返還支援制度」。これは、企業が従業員の奨学金返還を肩代わりする制度で、多くの場合、支援額は給与と見なされず所得税や社会保険料が課されないため、従業員にとって経済的なメリットが大きいのが特徴だ。さらに、人手不足に悩む企業にとっても、若者の採用や定着につながる、双方にメリットのある制度として関心が高まり、導入社数は増加を続け、2024年10月末時点で2,587社に達している。

不測の事態で借金を背負った若者が安心して学び、働き、返還し、またその資金が次世代の学びを支える。このサイクルを支える社会づくりは、企業や地域、そして日本全体の活力に直結するだろう。

〈参考〉

2025 夏 子育て家庭アンケート調査結果報告

https://kidsdoor.net/data/media/posts/202507/2025_WEB.pdf

大野 順也

アクティブアンドカンパニー 代表取締役社長

奨学金バンク創設者