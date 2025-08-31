¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞÎÁÄâ¡¢ÁÄÉã¤ÏÌÀ¼£ºÂ¸µ²ñÄ¹¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáÂç¿Í¤Î¿§µ¤¥ß¥¿¥Ñ¥ó¤¬ÏÃÂê¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö´Ú¹ñÎ¹¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿Âç¿Í¥á¥¤¥¯
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â(38)¤¬Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ú¹ñÎ¹¡¡´Ú¹ñÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ø¿©¡ÜÇã¤¤Êª¡Ù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ä¹¤¤¹õÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿Âç¿Í¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥ÈÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö´é¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¹©Äø¤Ë¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥¿¥Ñ¥óµ×¤·¤Ö¤ê¡¡Èþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª¾î¤µ¤óÍÍµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÅÄ¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£à¥ß¥¿¥Ñ¥óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¡ÖFNN Live News ¦Á¡×¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£23Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¡£¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞÎÁÄâ¤Î¡Ö¸¼ÌêÅ¹ ßÀÅÄ²È¡×¡£Éã¤ÏÆ±¼Ò¼ÒÄ¹¤Ç¡¢ÁÄÉã¤ÏÌÀ¼£ºÂ¸µ²ñÄ¹¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2020Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢23Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£