歌手の和田アキ子（75）が31日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。10月5日の40周年スペシャル特番のゲストについて語った。

今年10月5日に、番組は40周年を迎える。番組では同日の放送は午前11時45分から1時間拡大の午後1時54分までのスペシャル特番、生放送とすると告知した。

30周年の記念特番にはゲストとしてタレントのビートたけし、所ジョージが、35周年の特番にはタモリが登場。40周年にはお笑いタレントの明石家さんまが登場すると明かされ、スタジオからは拍手が起こった。

和田が「うれしいねえ」と話せば、お笑いタレントの陣内智則は「さんまさん生で。ほったらかしたら大変ですよ」と心配そうにコメントした。

和田が笑顔で「大丈夫かなあ」と話せば、陣内は「誰か見とかないとね、ちゃんと」と続け、進行役の同局・山形純菜アナウンサーは「陣内さんお願いします」。陣内は「いえいえ、僕じゃあ無理やと思いますよ」と笑わせた。

和田は「いやあでもうれしいなあ」としみじみ。番組では同日はおよそ5年半ぶりに視聴者の番組観覧も行われると告知、あす9月1日から募集を開始するとした。