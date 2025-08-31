母から「結婚おめでとう」と渡された300万円…通帳に履歴が残っていたせいで“贈与税の対象”に!? 名義は「娘」なのになぜ？ 課税されるケースとは

贈与税がかかる場合とは？

贈与税は、個人が財産をもらったときにかかる税金です。財産というと現金や預金をイメージするかもしれませんが、不動産や株式などもこの対象となります。ただし、贈与されたすべての財産が贈与税の対象となるわけではなく、1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合に申告・納税が必要となるのです。

また、贈与が親子間で行われたことであっても、同様に贈与税の対象になります。そのため、母から「300万円」をもらった場合、原則として基礎控除110万円を引いた190万円が課税対象になるのです。



「娘名義の口座」でも贈与税の対象となるのか？

「娘の名義の通帳で親が貯金をしている」場合、一見すると、口座に入金したお金は、すでに娘のもののように思えます。しかし税務上は、「名義」よりも実質的な「所有・管理」が重要となります。そのため、親が娘の口座を作り、娘のために貯金をしていても、通帳やキャッシュカードを親が保管し、入出金を行っている場合、実質的には「親の通帳」と見なされるのです。これを「名義預金」と呼びます。

つまり、いくら通帳の名義が娘になっていても、その通帳の管理を親がしており、実際の入出金も親しかしていない場合は、「親が管理している通帳」であり、「親の所有物」となります。そのため、娘の通帳だからと渡しても、実質的には親の管理した財産を娘に贈与したと見なされるため、贈与税の対象となるのです。



「結婚・子育て資金の一括贈与」制度を利用しよう

まとまった結婚資金を贈与する場合、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」の活用を検討しましょう。この制度を利用すると、直系尊属（父母や祖父母）から18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育てのための資金を贈与する場合、最大1000万円までが非課税となります。（結婚資金に使えるのは300万円まで）。

贈与されたお金は、結婚式費用や住居費、出産・子育て関連の費用に充てることが条件とはなりますが、通常の贈与よりも非課税の枠が大きいため、うまく活用すれば大きな節税となるでしょう。ただし、受贈者の前年の合計所得が1000万円を超える場合や、契約期間中に贈与者が亡くなった場合などは、相続税や贈与税がかかる可能性もあるため注意が必要です。



まとめ

人生の節目に贈られるお金はうれしいものですが、金額が大きい場合は贈与税の対象になることがあります。親から子に通帳を渡す場合、口座名義が子どもになっているものでも、実質的な管理が親にある「名義預金」だと見なされれば課税対象となる可能性もあります。

もし贈与の目的が「結婚資金」のように明確な目的がある場合、「結婚・子育て資金の一括贈与」を利用すれば、一定額までは非課税で渡すことも可能です。制度の条件や手続きを十分理解し、上手に準備するようにしましょう。



出典

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級