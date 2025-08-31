バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは8月30日、今秋開幕の2025〜26年シーズンから2人の若手アウトサイドヒッターの背番号を変更することを発表した。北窓絢音（21）が「17」→「3」、深澤めぐみ（22）が「12」→「6」へそれぞれ変わる。

北窓は安定したサーブレシーブと183センチの長身を生かしたアタックが持ち味で、今年女子日本代表デビューを果たした。ネーションズリーグでの活躍もあり、現在開催中の世界選手権には、SAGA久光からミドルブロッカーの荒木彩花（23）とともに代表メンバー入りした。既に8強入りを決めている日本は9月3日の準々決勝でオランダと対戦する。

7月のネーションズリーグ韓国戦でサーブを打つ北窓

スプリングスの「3番」は、攻守の要として常勝期を支えたOGで、12年ロンドン五輪の銅メダリストでもある新鍋理沙さん（35）が着けていた栄光の番号でもある。北窓はチームを通して「チームの勝利へと貢献する中心選手になれるよう、3番という大事な番号を背負い、自分にプレッシャーをかけ、もっと成長していけるように頑張りたい」とコメントした。

現役時代の新鍋理沙さん（提供：SAGA久光スプリングス株式会社）

北窓と同じく日本代表の登録メンバーに今年初選出された深澤は高い決定力が魅力。新たな背番号となる「6」はエースアタッカーとしてスプリングスを支え、五輪にも2大会連続で出場した石井優希さん（34）の代名詞だった。深澤にとっては岡山・就実高の大先輩でもあり「憧れである石井優希さんもつけていた番号をつけられるという、うれしさの半面、これまで以上に身の引き締まる思いです」との談話を寄せた。

昨季は12番をつけたSAGA久光スプリングスの深澤めぐみ

現役時代の石井優希さん

また、21〜22年シーズン以来、4季ぶりの優勝を目指すチームの開幕ロスター15選手も発表された。中田久美監督（59）は15〜16年シーズン以来、10季ぶりの監督復帰となる。（西口憲一）

SAGA久光スプリングスの2025〜26年シーズンメンバー

（氏名前の数字は背番号、カッコ内数字は8月31日時点の年齢 ★は新加入選手）

【セッター】

11 栄 絵里香（34）

9 万代真奈美（27）

★10 籾井 あき（24）

【オポジット】

4 ステファニー・サムディ（26）

13 吉武 美佳（22）

【アウトサイドヒッター】

★12 オルガ・ストランツァリ（29）

5 中島 咲愛（26）

6 深澤めぐみ（22）

3 北窓 絢音（21）

【ミドルブロッカー】

★22 ハッタヤ・バムルンスック（32）

8 平山 詩嫣（24）

2 荒木 彩花（23）

19 井上未唯奈（19）

【リベロ】

7 西村弥菜美（25）

20 高橋 葵（19）